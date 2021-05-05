"Акордбанк" заперечив блокування коштів на будівництво метро: це не відповідає дійсності

ПуАТ "КБ "Акордбанк" прокоментувало інформацію про начебто блокування грошей для будівництва метро на Виноградар у Києві. У банку запевняють, що дотримуються вимог чинного законодавства.

У своєму роз'ясненні представники "Акордбанку" зазначили, що гроші юридичної особи "Київметротехнології" не були заблоковані. Фінустанова вживає усіх заходів, аби запобігти участі в незаконних операціях.

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У банку кажуть, що кошти не були заблоковані

Банк здійснює зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів виключно в межах та порядку визначеному чинним законодавством України, зокрема, в разі накладення арешту чи в інших випадках, передбачених договором, законами України,

– пояснили в банку.

Також там запевнили, що матимуть нульову толерантність до незаконних операцій. Установа через неправдиву інформацію звернулась до правоохоронних органів.

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Зазначимо, що раніше з'явилась інформація, що співробітники "Київметробуду" збираються пікетувати офіс "Акордбанку" в Києві через блокування грошей для будівництва метро на Виноградар.



Акція мала відбутись 29 квітня. Начебто лише після цього юристи банку погодились на переговори з людьми, які кілька місяців не отримували зарплати – через блокування 6 мільйонів гривень на рахунках.

В "Акордбанку" наголосили, що ця інформація, оприлюднена раніше, є фейковою.