Позував у багнюці та окопах: Аксьонов стверджує, що "побував" на Запоріжжі

Призначений Росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що побував на Запоріжжі. Він буцімто "проінспектував зону відповідальності" російських військових.

Про це Аксьонов повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує 24 канал. Також він показав кадри з ймовірної поїздки.

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Аксьонов заявив, що побував на Запоріжжі

Так званий "глава" окупованого Криму стверджує, що відвідав російських військових в окупованій ними Запорізькій області. За словами Аксьонова, він буцімто "проінспектував зону відповідальності" разом із заступником міністра оборони Росії Тимуром Івановим, з яким обговорив "питання безпеки".

На опублікованих кадрах можна побачити, як так званий "очільник" Криму стоїть з російськими окупантами, позувавши в окопах та багнюці.

Аксьонов нібито приїхав на Запоріжжя / фото телеграм-канал Сергія Аксьонова

Чи справді Аксьонов приїжджав на територію Запорізької області – перевірити поки неможливо. Але це може виявитись черговою брехнею, оскільки російська влада полюбляє вигадувати міфи та розповсюджувати фейки, щоб показатись перед своїми громадянами "гарненькими".

Шойгу приїхав "в Україну", аби проінспектувати Суровікіна

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу начебто приїжджав на окуповану територію України. Він проінспектував командний пункт загарбників на тимчасово окупованих територіях та заслухав доповідь генерала Сєргєя Суровікіна. Щоправда, жодних підтверджень цьому немає.

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