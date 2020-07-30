Одеський активіст і екслідер громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул потрапив у ДТП в селищі Котовського в Одесі. Сталося це, коли він їхав на засідання суду в Доброславі щодо нещодавнього обстрілу його машини. У мережі пишуть, що винуватцем аварії є власне Ганул.

ДТП за участю Ганула під Одесою

Аварія сталася неподалік селища Котовського вранці 30 липня. А саме на перехресті в районі вулиці Бочарова, в напрямку центру Одеси. Про це пише телеграм-канал "Одесса Сейчас".

Попередній інцидент його за участю На Одещині обстріляли автомобіль відомого активіста Дем'яна Ганула: відео

Видання за посиланням на очевидця зазначає, що позашляховик BMW Х5, в якому з побратимами їхав активіст, порушив правила дорожнього руху та спровокував потрійну ДТП.

У підсумку авто Ганула вилетіло на зустрічну смугу, знесло крило ще однієї машини та здійснило лобове зіткнення з мікроавтобусом.

Активіст поки жодних коментарів щодо інциденту не дав.

Дивіться відео з місця ДТП за участю Дем'яна Ганула

Деталі він очевидця

Один із очевидців ДТП за участю Ганула оприлюднив деталі. Скрншот його допису зараз шириться мережею.

Чоловік зазначає, що він їхав селищем Котовського у бік Одеси, і в один момент, машина, що стояла перед ним, почала маневрувати праворуч. І опісля одразу ж назустріч вилітає BMW Х5 – на смузі, де слід повертати лише ліворуч, вона їде прямо.

Я встигаю лише прийняти праворуч, машина, що стояла попереду мене, отримала удар в заднє крило. А BMW, який дивом не зачепив мене, пішов у лобове з мікроавтобусом, що стояв попереду. Далі маршрутка б’є їх убік, і вони вилітають на мене,

– переконує свідок.

Він додає, що поряд із ним в машині перебувала вагітна жінка та опісля побаченого її охопила істерика. Але, на щастя, все обійшлося.

Крім того, чоловік переконує, що після ДТП з позашляховика Ганул вийшов зі своїм товаришем.

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Коментар очевидця щодо ДТП заучастю Ганула

Де розташовується селище Котовського в районі Одеси / Карта

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