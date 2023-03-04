Активіст із Криму розповів, як ФСБ змусила його вибачатися перед Путіним і армією Росії

Вуличний художник із Євпаторії Богдан Зіза, який облив будівлю окупантів синьою і жовтою фарбою, стверджує, що представники ФСБ змушували вибачатися за його акцію проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перед записом вибачень його били.

Про це Богдан Зіза заявив в інтерв'ю "Крим.Реалії" із російського СІЗО. За його словами, відео, оприлюднене в ефірі підконтрольного російській владі кримського телеканалу "Крим 24" після його затримання в Євпаторії, записували співробітники ФСБ, які перед цим били його.

"Відео з моїм вибаченням, як мінімум, п'ять. Перше потрапило до ЗМІ, друге – у матеріалах справи, ще кілька було забраковано. Знімають їх безпосередньо працівники ФСБ. Спершу спокійно просять сказати на камеру все, що їм потрібно. Потім, коли відмовляєшся, починають погрожуючи переконувати", – сказав художник.

Били та змушували вибачатися перед Путіним

Зіза зазначив, що спершу співробітники ФСБ змусили його записати одне відео, яке відправили на перевірку своєму начальнику. Потім – інше, коли їхній начальник відповів, що активіст "не дуже щиро кається".

"Я навмисно не показував жодних емоцій, тож мене знову били. Актор я не дуже добрий, а ще текст постійно змінювався. То мені треба було вибачитись перед російською армією, потім – перед Путіним. У результаті навіть вони зрозуміли, що останнє вже зайве",

– розповів він.

Активіст додав, що побиттів та тортур у Криму зазнає майже кожен політв'язень.

За словами Богдана Зизи, такі відео російські силовики використовують не тільки для "залякування населення", а й у матеріалах звинувачення, "примушуючи сказати потрібний текст під статтю, що їм підходить, як свідчення проти самих себе".

Зіза виступив проти вторгнення Росії в Україну