Активіст із Криму розповів, як ФСБ змусила його вибачатися перед Путіним і армією Росії
Джерело:Крим. Реалії
Вуличний художник із Євпаторії Богдан Зіза, який облив будівлю окупантів синьою і жовтою фарбою, стверджує, що представники ФСБ змушували вибачатися за його акцію проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перед записом вибачень його били.
Про це Богдан Зіза заявив в інтерв'ю "Крим.Реалії" із російського СІЗО. За його словами, відео, оприлюднене в ефірі підконтрольного російській владі кримського телеканалу "Крим 24" після його затримання в Євпаторії, записували співробітники ФСБ, які перед цим били його.
"Відео з моїм вибаченням, як мінімум, п'ять. Перше потрапило до ЗМІ, друге – у матеріалах справи, ще кілька було забраковано. Знімають їх безпосередньо працівники ФСБ. Спершу спокійно просять сказати на камеру все, що їм потрібно. Потім, коли відмовляєшся, починають погрожуючи переконувати", – сказав художник.
Били та змушували вибачатися перед Путіним
Зіза зазначив, що спершу співробітники ФСБ змусили його записати одне відео, яке відправили на перевірку своєму начальнику. Потім – інше, коли їхній начальник відповів, що активіст "не дуже щиро кається".
"Я навмисно не показував жодних емоцій, тож мене знову били. Актор я не дуже добрий, а ще текст постійно змінювався. То мені треба було вибачитись перед російською армією, потім – перед Путіним. У результаті навіть вони зрозуміли, що останнє вже зайве",
– розповів він.
Активіст додав, що побиттів та тортур у Криму зазнає майже кожен політв'язень.
За словами Богдана Зизи, такі відео російські силовики використовують не тільки для "залякування населення", а й у матеріалах звинувачення, "примушуючи сказати потрібний текст під статтю, що їм підходить, як свідчення проти самих себе".
Зіза виступив проти вторгнення Росії в Україну
- 16 травня 2022 року Богдан Зіза вирішив нагадати загарбникам, що Крим – це Україна. Для того, щоб привернути увагу росіян, активіст вирішив облити будівлю окупаційної "влади" кольорами українського прапора.
- Окупаційна влада ідентифікувала митця, вивчивши зображення з місцевих камер спостережень. Того ж дня його затримали, а "поліція" поширила відео, на якому Зіза визнав, що акцію провів саме він. До того ж активіст заявив, що готовий "спокутувати свою провину непосильною працею".
- Згодом стало відомо, що після затримання художник-активіст Богдан Зіза зник. Востаннє його бачили на відео, знятому російськими окупантами. На ньому Зіза у розірваній футболці тремтячим голосом "вибачається за свій вчинок".
- У січні 2023 року правозахисний проєкт, створений на підтримку Богдана Зізи, повідомляв, що активіст звертається до українського президента Володимира Зеленського із проханням обміняти його та інших політичних в'язнів Росії.