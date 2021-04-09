Це ще не перемога, – Стерненко про зміну запобіжного заходу

Активіст Сергій Стерненко, якого 9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив під домашній арешт, написав свій перший пост не із СІЗО. У ньому Стерненко подякував за підтримку і наголосив, що ще не час розслаблятися.

Стерненко зазначив, що зміна запобіжного ще нічого не означає і наголосив, що варто готуватися до розгляду апеляції на рішення по суті.

Важливо Ув'язненого Сергія Стерненка відпустили під домашній арешт

Активіст повідомив, що суд може розглянути апеляцію вже за тиждень.

Це ще не перемога, найголовніше – за тиждень. Зміна запобіжного ще нічого не означає, тож не розслабляймось. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку! Ви найкращі,

– написав Стерненко.

16 квітня суд буде розглядати апеляцію на вирок, яким активіста хочуть відправити у колонію на 7 років та 3 місяці.

Зауважимо, що Одеський апеляційний суд 9 квітня під головуванням судді Альбіни Кадегроб відпустив Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт, але в активістів забрали закордонні паспорти.

Як минуло засідання суду

На початку суддя Кадегроб дозволила випустити Стерненка і Демчука з акваріуму, щоб вони мали змогу ефективно брати участь у судовому засіданні.

з акваріуму, щоб вони мали змогу ефективно брати участь у судовому засіданні. Протягом усього судового засідання активісти сиділи поруч зі своїми адвокатами. Захист підкреслив, що немає підстав утримувати активістів у СІЗО.

Як пояснили адвокати, суддя у першій інстанції нічим не мотивував таку міру запобіжного заходу, а також не мав права обирати новий, оскільки тоді діяв інший – застава.

У залі були присутні 4 народні депутати від "Слуги народу", "Голосу" та "Європейської Солідарності". Усі вони – готові взяти на поруки Стерненка.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу