Активіст Шабунін з родиною повернулися в раніше спалений будинок: фото

Будинок активіста Віталія Шабуніна спалили наприкінці липня 2020 року. Через 10 місяців антикорупціонер з родиною зміг повернутись у відбудований дім.

Шабунін поділився подією на своїй особистій сторінці у соцмережі та подякував небайдужим за підтримку. Заявив, що найбільше шкода не будинок, а втраченого часу.

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Як він пояснив, що його діти та дружина протягом кількох місяців щодня проводили в дорозі по 4 години – на час ремонту активіст якийсь час жив у брата. Крім цього, голова Центру протидії корупції заявив, що віддавання боргів змушує відриватись від роботи, решта часу іде на підробітки.

Це був не найлегший час для родини: 10 переїздів, карантин, а потім COVID-19 вшістьох в однокімнатній квартирі. Все це разом – ще та "пригода",

– поділився Шабунін.

Втім, попри труднощі, за словами Шабуніна, це мотивує використовувати час ефективніше: "ще чіткіше ставити цілі і швидше вигризати їх досягнення".

Будинок Шабуніна до та після підпалу – порівняння / Фото з фейсбуку Шабуніна

Антивіст сподівається, що за кілька років повіддає всі борги, разом з тим і набуде нових навичок, що допоможе йому в роботі у ЦПК.

"Згодом напишу, як 10 місяців тому керівники аваківського нацполу дивилися мені в очі і божилися, що вже всіх знайшли і от-от почнуть затримувати. З підкладеними мамі і тещі вибуховими пристроями, "аваківці" хоча б в очі не брехали: тихенько взялися справу зливати", – додав Шабунін у своєму пості.

Але давайте про хороше, все ж для мене з родиною це повернення – свято,

– підсумував антикорупціонер.

Підпал будинку Шабуніна: що відомо

Будинок Віталія Шабуніна підпалили невідомі вночі 23 липня 2020 року. В той момент в будинку були його батьки, яких врятувала сусідка.

За 2 тижні перед цим газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання в домі, тому газ вибухнути не міг.

Поліція відкрила кримінальне провадження за умисне знищення майна. Втім активіст не згоден з такою кваліфікацією. Він наполягає, що це був замах на вбивство.

Щоб відновити будинок потрібно було приблизно 55 – 60 тисяч доларів. Організація "100% Життя" оголосила збір грошей на підтримку Шабуніна, завдяки яким і вдалося відновити будинок.