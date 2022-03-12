Активісти блокують польський кордон для російських і білоруських вантажівок
Джерело:Ірина Земляна
Білоруські та російські фури продовжують везти товари через польський кордон. Українські активісти блокують їм дорогу.
Українці блокують дорогу на польсько-білоруському кордоні. Про це стало відомо 12 березня.
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Російські та білоруські вантажівки везуть до Польщі безліч товарів попри санкції. За словами активістки, поляки приймають цей факт. Українці натомість з таким миритися не будуть.
Прямо зараз блокуємо польсько-білоруський кордон для російських і білоруських фур, які попри санкції везуть повні машини товарів, які повиходили з ринку. Таке собі мовчазне толерування від поляків. Але українці знайдуть всюди кожну російську гниду,
– мовиться в повідомленні.
Українці блокують дорогу / Фото Ірини Земляної