Активісти блокують польський кордон для російських і білоруських вантажівок

Білоруські та російські фури продовжують везти товари через польський кордон. Українські активісти блокують їм дорогу.

Українці блокують дорогу на польсько-білоруському кордоні. Про це стало відомо 12 березня.

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Російські та білоруські вантажівки везуть до Польщі безліч товарів попри санкції. За словами активістки, поляки приймають цей факт. Українці натомість з таким миритися не будуть.

Прямо зараз блокуємо польсько-білоруський кордон для російських і білоруських фур, які попри санкції везуть повні машини товарів, які повиходили з ринку. Таке собі мовчазне толерування від поляків. Але українці знайдуть всюди кожну російську гниду,

– мовиться в повідомленні.



Українці блокують дорогу / Фото Ірини Земляної

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