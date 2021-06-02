Активісти вимагають від "Свободи" виключити з партії Мірошниченка

1 червня біля офісу київського осередку ВО "Свобода" на вулиці Тургенєвській зібралися представники громадських організацій, ветерани АТО і представники проукраїнських рухів "Білий Молот", "Смерч" та "Воля або смерть". Вони заявили, що член ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко пов'язаний із прокремлівськими силами в Україні.

Ми прийшли до столичного офісу "Свободи", щоб обговорити "діяльність" їхнього депутата в Київраді Мірошниченка, який пов'язаний з ОПЗЖ і прокремлівськими силами в Україні, та передати письмове звернення до голови партії Олега Тягнибока. Офіс "Свободи" вже охороняла поліція, а нас на вулиці зустріли дуже агресивно – були десь 20 міцних парубків, деякі з дерев'яними кийками. Вони намагалися захопити наш автомобіль із гучномовцем і побити водія, але провокація не вдалася. Ці молодики, які нас чомусь ображали "тітушками", зникли через кілька хвилин із місця події,

– цитує агентство неназваного учасника акції.

Далі спілкування перейшло в мирне русло і мітингувальникам надали мікрофон для виступу.

"Ми зазначили, що ставимося до ВО "Свобода" як до справжньої патріотичної організації, яка зробила багато корисного для відродження української державності. Під прапорами таких рухів, як "Свобода", під час російської навали у 2014 році формувалися перші національні бойові підрозділи з українських патріотів, які пліч-о-пліч боронили Батьківщину на Сході України. Але нам стало відомо про перебування у складі об'єднання деяких псевдопатріотів на кшталт Мірошниченка, які відверто працюють на Кремль. Подібні йому "щури" тільки прикриваються ідеями українського націоналізму, а насправді займаються рейдерством і зароблянням грошей до власної кишені", – заявив активіст.

Він додав, що Мірошниченко використовує патріотичні гасла з особистою фінансовою метою і виконує завдання "Опозиційної платформи – За життя".

"Нагадаємо, що Ігор Мірошниченко працював і працює на сумнозвісного Андрія Пальчевського, а його дружина Яна Левицька була піарницею в передвиборчому штабі партії "Перемога Пальчевського". Такі особи паплюжать власними вчинками не лише ВО "Свобода", а й український патріотичний рух загалом. Нагадаємо ще й про "готельний бізнес" Мірошниченка – його готелі на Нивках у Києві – один із них – NyvkyPLAZA (за документами він є "садовим будиночком"), номінальною власницею якого є рідна сестра Мірошниченка, радо приймав і обслуговував таких відомих російських акторів, як Батурин, Горюшин, Прокоп'єв, Бабенко, Климов, Сафонов та інших не менш одіозних особистостей. Тому ми вимагаємо від ВО "Свобода" негайно виключити зі свого складу Ігоря Михайловича Мірошниченка", – сказав учасник пікету.

Після спілкування з представниками "Свободи" мітингувальники з'ясували, що Мірошниченка вже виключили, повідомив ветеран АТО Михайло Сліпченко (позивний "Історик").

"Але якщо це не так, ми звертаємося до керівництва ВО "Свобода", до якого в цілому, як до націоналістичного українського руху ставимося дуже позитивно, з вимогою визначитися з паном Мірошниченком і виключити його з партії як нечистого на руку бізнесмена, хабарника і корупціонера. Він дискредитує український національно-політичний рух у цілому і ВО "Свобода" конкретно! Наголошу, і у "свободівців", і у нас – ветеранів АТО і патріотів, які сьогодні прийшли, однакове розуміння щодо Мірошниченка – ця особа знівелювала поняття українського націоналіста, а в патріотичних рухах не може бути таких мірошниченків. Він і йому подібні псевдонаціоналісти для збагачення використовують екологічну комісію КМДА для рекету забудовників і вимагання у них грошей, захоплення земельних ділянок і київських об'єктів інфраструктури. Геть Мірошниченка з лав справжніх націонал-патріотів!" – сказав Сліпченко.

Активісти вимагають від "Свободи" виключити з партії Мірошниченка: фото ASPI