00:55
27 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін рятував підводне царство. У Кремлі придумали професії сиротам
      Вєсті Кремля
      22:59, 26 червня
      Вєсті. UA: Маленька копія Медведчука. Американські гірки Савченко
      Вєсті.UA
      19:49, 26 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, 26 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Активісти попередили про клонів від фейкових Слуг народів і ЗеКоманд

      374 Читать новость на русском
      На мажоритарних округах у Раду балотуються кандидати, які видають себе за представників "Слуги народу" або "ЗеКоманди"
      На мажоритарних округах у Раду балотуються кандидати, які видають себе за представників "Слуги народу" або "ЗеКоманди" / Zeteam.info

      На мажоритарних округах по всій Україні до парламенту балотуються близька 40 "клонів". Це кандидати в народні депутати, які видають себе за представників партії "Слуга народу" або команди самого президента Володимира Зеленського.

      "На Київщині таких 21 людина. Тобто, коли є прізвище, коли людина подається від ТОВ "Слуга народу", благодійний фонд "Слуга народу", "Зекоманда", "Зекандидат", приватні підприємства створюють з такими назвами, таких людей багато", – розповіла "Громадському" координаторка громадського руху ЧЕСНО Віта Думанська.

      Читайте також: ЦВК зареєструвала Дарта Вейдера кандидатом у Верховну Раду

      У Кривому Розі від подібних організацій до парламенту балотуються 5 людей, а по всій Україні – близько 40.

      До речі, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у нардепи. Станом на 26 червня кількість охочих потрапити до парламенту – 3171 людина. Самовисуванцями балотуються 1735 людей, ще 1436 – ідуть у складі політичних партій.

      Партія "Слуга народу" буде під 14-им номером у виборчому бюлетені. Які номери в інших політсил – дізнайтеся в матеріалі 24 каналу.

      Дивіться дві інфографіки про партії, які мають шанси пройти до парламенту:

      парламентські вибори 2019 рейтинги партій

      рейтинги партій вибори Верховна Рада

      blog_ava
      Чи можна займатися сексом під час місячних: відповідь гінеколога
      26 червня
      12200
      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Слуга народу Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 26 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 червня: Демарш України через Росію в ПАРЄ, ДБР обшукало Міноборони
      26 червня , 22:31 Головні новини 26 червня: Демарш України через Росію в ПАРЄ, ДБР обшукало Міноборони
      1937
      Почему Россию вернули в ПАСЕ
      26 червня , 20:26 Почему Россию вернули в ПАСЕ
      Іван Яковина 1015
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      26 червня , 09:30 Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      8886
      Українські моряки у полоні Росії: командування флоту пояснило, чому полонені – круті
      26 червня , 20:01 Українські моряки у полоні Росії: командування флоту пояснило, чому полонені – круті
      Євгенія Мазур 3
      Нові керівники ОДА: що про них відомо
      26 червня , 19:00 Нові керівники ОДА: що про них відомо
      Яніна Ткачук 1674
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук