Активісти попередили про клонів від фейкових Слуг народів і ЗеКоманд

На мажоритарних округах по всій Україні до парламенту балотуються близька 40 "клонів". Це кандидати в народні депутати, які видають себе за представників партії "Слуга народу" або команди самого президента Володимира Зеленського.

"На Київщині таких 21 людина. Тобто, коли є прізвище, коли людина подається від ТОВ "Слуга народу", благодійний фонд "Слуга народу", "Зекоманда", "Зекандидат", приватні підприємства створюють з такими назвами, таких людей багато", – розповіла "Громадському" координаторка громадського руху ЧЕСНО Віта Думанська.

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У Кривому Розі від подібних організацій до парламенту балотуються 5 людей, а по всій Україні – близько 40.

До речі, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у нардепи. Станом на 26 червня кількість охочих потрапити до парламенту – 3171 людина. Самовисуванцями балотуються 1735 людей, ще 1436 – ідуть у складі політичних партій.

Партія "Слуга народу" буде під 14-им номером у виборчому бюлетені. Які номери в інших політсил – дізнайтеся в матеріалі 24 каналу.

Дивіться дві інфографіки про партії, які мають шанси пройти до парламенту: