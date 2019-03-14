16:38
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Активісти вимагають від ТСК втрутитись у саботаж розслідування нападів на одеситів

      60 Читать новость на русском
      Активісти закликають припинити саботаж розслідування нападів на громадських активістів в Одесі
      Активісти закликають припинити саботаж розслідування нападів на громадських активістів в Одесі / Віталій Устименко

      Ініціативна група "Хто замовив Катю Гандзюк?" звернулась до Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з проханням втрутитись у саботаж розслідування нападів на громадських активістів в Одесі.

      Це пов’язано з рішенням Приморського райсуду Одеси, повідомляється на сторінці громадської ініціативи. Так, суд задовольнив клопотання захисту нападників на лідера одеського осередку "Автомайдану" Віталія Устименка і повернув прокуратурі їхній обвинувальний акт на доопрацювання.

      Читайте також: Лідер одеського "Автомайдану" розповів, чому Київ покриває замовників розправ над активістами

      Справа щодо замаху на життя Устименка досі перебуває у Слідчому управлінні Нацполіції Одеської області, і досі не передана в Головне слідче Управління СБУ. Через це вона її не можуть об’єднати з кримінальними провадженнями по замахам на лідера одеського осередку політичної партії "Народного Руху України" Михайла Кузаконя та одеського журналіста-розслідувача Григорія Козьму. Незважаючи на те, що підозрюваним в організації цих злочинів фігурує одна й та ж особа – Євген Лисицький.

      Читайте також: Напади на активістів в Одесі замовила ОЗУ Галантерника, – Михайло Кузаконь

      Додамо, що 11 березня Устименко помітив, що за ним стежать.

      Тиск на активістів продовжується. Ми вважаємо, що справу атаки на Устименка не розслідують до тих пір, поки нею займатимуться місцеві правоохоронці, підконтрольні діючому меру Одеси Генадію Труханову, якого і критикував Віталій,
      – вважають представники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?"

      У зв’язку із цим активісти закликають ТСК ВР України звернутися до Генпрокуратури України задля передачі справи замаху на життя Віталія Устименка до Головного слідчого управління СБУ та об’єднання її із провадженнями щодо замахів на Михайло Кузаконя та Григорія Козьму.

      Нагадаємо, останнім часом на Півдні України було скоєно замахи на вбивство та напади на наступних журналістів, волонтерів та активістів: Світлану Підпалу, Аліну Радченко, Сергія Стерненка (тричі), Віталія Устименка, Андрія Вагапова, Олега Михайлика, Михайла Кузаконя та Григорія Козьму.

      Хто такий такий Віталій Устименко?Віталій Устименко – громадський активіст з Одеси, автомайданівець, один зі "списку Гандзюк". 5 червня минулого року на Віталія було скоєно напад. Двоє невідомих завдали хлопцеві ножових поранень. Замовників нападу не названо.

      blog_ava
      День святого Патрика: цікаві факти святкування в Ірландії
      сьогодні
      5065
      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Новини Одеси Справа Катерини Гандзюк Замах на активіста Михайлика
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись
      сьогодні , 16:31 7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись
      62
      Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію
      сьогодні , 16:01 Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію
      Тетяна Острікова 160
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      сьогодні , 15:01 Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      Антон Голобородько 722
      Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      сьогодні , 14:00 Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      Павло Казарін 667
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук