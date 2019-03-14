Активісти вимагають від ТСК втрутитись у саботаж розслідування нападів на одеситів

Ініціативна група "Хто замовив Катю Гандзюк?" звернулась до Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з проханням втрутитись у саботаж розслідування нападів на громадських активістів в Одесі.

Це пов’язано з рішенням Приморського райсуду Одеси, повідомляється на сторінці громадської ініціативи. Так, суд задовольнив клопотання захисту нападників на лідера одеського осередку "Автомайдану" Віталія Устименка і повернув прокуратурі їхній обвинувальний акт на доопрацювання.

Читайте також: Лідер одеського "Автомайдану" розповів, чому Київ покриває замовників розправ над активістами

Справа щодо замаху на життя Устименка досі перебуває у Слідчому управлінні Нацполіції Одеської області, і досі не передана в Головне слідче Управління СБУ. Через це вона її не можуть об’єднати з кримінальними провадженнями по замахам на лідера одеського осередку політичної партії "Народного Руху України" Михайла Кузаконя та одеського журналіста-розслідувача Григорія Козьму. Незважаючи на те, що підозрюваним в організації цих злочинів фігурує одна й та ж особа – Євген Лисицький.

Читайте також: Напади на активістів в Одесі замовила ОЗУ Галантерника, – Михайло Кузаконь

Додамо, що 11 березня Устименко помітив, що за ним стежать.

Тиск на активістів продовжується. Ми вважаємо, що справу атаки на Устименка не розслідують до тих пір, поки нею займатимуться місцеві правоохоронці, підконтрольні діючому меру Одеси Генадію Труханову, якого і критикував Віталій,

– вважають представники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?"

У зв’язку із цим активісти закликають ТСК ВР України звернутися до Генпрокуратури України задля передачі справи замаху на життя Віталія Устименка до Головного слідчого управління СБУ та об’єднання її із провадженнями щодо замахів на Михайло Кузаконя та Григорія Козьму.

Нагадаємо, останнім часом на Півдні України було скоєно замахи на вбивство та напади на наступних журналістів, волонтерів та активістів: Світлану Підпалу, Аліну Радченко, Сергія Стерненка (тричі), Віталія Устименка, Андрія Вагапова, Олега Михайлика, Михайла Кузаконя та Григорія Козьму.

Хто такий такий Віталій Устименко?Віталій Устименко – громадський активіст з Одеси, автомайданівець, один зі "списку Гандзюк". 5 червня минулого року на Віталія було скоєно напад. Двоє невідомих завдали хлопцеві ножових поранень. Замовників нападу не названо.