Активісти знову прийшли з протестом під будинок Венедіктової через справу Гандзюк: відео

Активісти вдруге за три дні прийшли під будинок де мешкає генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. Вони протестують проти того, що справу про вбивство Катерини Гандзюк передали до суду.

Під час протесту під її помешканням активісти на асфальті написали "Венедіктова – вбивця справи Гандзюк", пише 24 канал.

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Дивіться відео з активістами під стінами будинку Ірини Венедіктової

Відзначимо, що активісти вже приходили з протестом до будинку, в якому вона мешкає. Це сталося 27 квітня, коли стало відомо, що Офіс генпрокурора вирішив закінчити досудове розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк та передати його до суду. Хоча вони ще мали три місяці на проведення слідчих дій. Активісти переконані, що це робиться для того, щоб "злити" справу у суді. Тож в цей день вони вийшли на протест до будівлі Офісу Президента та помешкання Венедіктової.

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Під час першого протесту активісти й нанесли напис під стінами дому генпрокурорки. Та вже на наступний день його не було, тож протестувальники знову його нанесли.