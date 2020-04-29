Активисты снова пришли с протестом под дом Венедиктовой из-за дела Гандзюк: видео

Активисты второй раз за три дня пришли в дом где живет генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Они протестуют против того, что дело об убийстве Екатерины Гандзюк передали в суд.

Во время протеста под ее жилищем активисты на асфальте написали "Венедиктова – убийца дела Гандзюк", пишет 24 канал.

Напомним, Следствие по делу Екатерины Гандзюк закончено: что известно на этот момент

Смотрите видео с активистами под стенами дома Ирины Венедиктовой

Отметим, что активисты уже приходили с протестом к дому, в котором она живет. Это произошло 27 апреля, когда стало известно, что Офис генпрокурора решил закончить досудебное расследование в деле убийства Екатерины Гандзюк и передать его в суд. Хотя они еще имели три месяца на проведение следственных действий. Активисты убеждены, что это делается для того, чтобы "слить" дело в суде. Поэтому в этот день они вышли на протест к зданию офиса Президента и дома Венедиктовой.

К слову Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк

Во время первого протеста активисты и нанесли надпись под стенами дома генпрокурорки. И уже на следующий день его не было, поэтому протестующие снова его нанесли.