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      Активисты снова пришли с протестом под дом Венедиктовой из-за дела Гандзюк: видео

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      Активисты во время первого протеста под Офисом Президента
      Активисты во время первого протеста под Офисом Президента / facebook.com/gandziukgate

      Активисты второй раз за три дня пришли в дом где живет генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Они протестуют против того, что дело об убийстве Екатерины Гандзюк передали в суд.

      Во время протеста под ее жилищем активисты на асфальте написали "Венедиктова – убийца дела Гандзюк", пишет 24 канал.

      Напомним, Следствие по делу Екатерины Гандзюк закончено: что известно на этот момент

      Смотрите видео с активистами под стенами дома Ирины Венедиктовой

      Отметим, что активисты уже приходили с протестом к дому, в котором она живет. Это произошло 27 апреля, когда стало известно, что Офис генпрокурора решил закончить досудебное расследование в деле убийства Екатерины Гандзюк и передать его в суд. Хотя они еще имели три месяца на проведение следственных действий. Активисты убеждены, что это делается для того, чтобы "слить" дело в суде. Поэтому в этот день они вышли на протест к зданию офиса Президента и дома Венедиктовой.

      К слову Венедиктова лишила должностей всех прокуроров, которые вели дело убийства Екатерины Гандзюк

      Во время первого протеста активисты и нанесли надпись под стенами дома генпрокурорки. И уже на следующий день его не было, поэтому протестующие снова его нанесли.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Дело Екатерины Гандзюк Ирина Венедиктова Новости политики Новости Украины
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