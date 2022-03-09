Активність кораблів Росії у Чорному морі відсутня: Назаров про ситуацію в Одесі

Станом на 19:15 ситуація в Одесі та області стабільна та контрольована. Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, активність кораблів Росії у Чорному морі відсутня. Проте атаки на критичну та військову інфраструктуру російськими військами не виключаються.

Береги укріплені, ППО відпрацьовує усі загрози, а підрозділи та частини Збройних сил України добре тримають оборону,

– сказав Назаров.

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Додамо, що для російських окупантів Одеса відіграє важливу стратегічну роль у замиканні сухопутного сполучення на Придністров'ї. Але й самі ж жителі Одеси готові захищати свою територію. Місто почало активно готуватися до боїв і перетворилося на справжню фортецю.

Раніше речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявляв, що одесити не бояться наступу та готові показати, що таке справжнє пекло ворогу.

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