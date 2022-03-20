Активність, спрямована на розкол, не матиме успіху, – Зеленський пригрозив політикам

Володимир Зеленський звернувся до українських політиків. Він закликав їх не здійснювати розкол під час війни в України та боротьби з зовнішнім ворогом.

Президент закликав політиків ставити інтереси держави вище за власні амбіції. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, повідомляє 24 канал.

До теми Президент Зеленський звернувся до українців після 24 днів війни

Я хочу нагадати усім політичним діячам з будь-яких таборів: воєнний час дуже добре показує мізерність тих, хто намагається поставити власні амбіції вище за інтереси державні, за інтереси народу. Хто ховається десь по тилах, але вдає, ніби тільки він дбає про оборону,

– сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Тому президент пригрозив чиновникам жорсткою відповіддю.

Дивіться відеозвернення президента: