Актор "Кварталу 95" Пікалов заявив, що про офшори студії дізнався лише після розслідування

Олександр Пікалов розповів, що про офшорикомпанії дізнався лише після виходу розслідування журналістів. Запевнив, що він "поняття не має", що коштувало 40 мільйонів доларів.

Пікалов заявив, що він "нічого не знав про офшори". Відповідну заяву актор зробив під час інтерв'ю виданню.

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Пікалов заявив, що дізнався про офшори компанії з розслідування журналістів

Актор запропонував ведучому запитати, звідки він дізнався про офшори компанії "Квартал 95". Згодом на питання журналіста: "З розслідування журналістів?", він дав ствердну відповідь.

Дивись, ми – люди творчі. Весь цей час я займався тим, що мені подобалося. Концертів у нас було достатньо, гроші були. Що мені було треба знати – я знав,

– заявив Пікалов.

Він також пояснив, що ніхто йому про офшори до цього не розповідав і що він загалом не дуже знає, "що воно таке". Актор запевнив, що він займається своєю улюбленою справою, адже він артист та художній керівник.

Окрім того, він заявив, що він "поняття не має", що саме коштувало 40 мільйонів доларів.

Коротко про розслідування "Офшор 95"