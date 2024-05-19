"Третя весна пекла": у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених "Азову"

У Києві в неділю, 19 травня, відбулася чергова акція із закликом звільнити військовополонених "Азову". Такі демонстрації вже стали традиційними, й цього разу учасники зібралися на Контрактовій площі.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Захисники "Азовсталі" вже третю весну перебувають у полоні, тому українці кожні вихідні збираються на різних локаціях, щоб висловити підтримку та привернути увагу до питання полонених "Азову".

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У Києві відбулася чергова акція

Щотижнева акція Free Azovstal Defenders на підтримку військовополонених "Азову" почалася близько о 12:00 на Контрактовій площі у Києві. Організаторами акції вкотре стали рідні та близькі полонених українських захисників.

Учасники акції тримали у руках плакати з написами: "Полон вбиває", "Не мовчи", "Free Azov", "Поки ти живеш, вони виживають", "Давай вимкнемо світло і не будемо мовчати", "Третя весна пекла" тощо.

Організатори також закликають долучатися до акцій. Рідні та близькі бійців "Азову" наголошують, що захисники боронили Маріуполь 86 днів, 82 з яких – у повному оточенні. Українські захисники билися проти противника, сили якого значно переважають, а нині – переживають пекло полону. Саме тому важливо нагадувати про подвиги Героїв – оборонців Маріуполя.

У Києві відбулася акція на підтримку "Азову" / Фото Валентини Поліщук

Окупанти застосовують до азовців всі можливі тортури

. У ворожому полоні наразі перебуває понад 700 азовців. У 2022 році окупанти скоїли теракт в Оленівці, під час якого загинули оборонці Маріуполя.

Росіяни з особливою жорстокістю застосовують усі можливі тортури до полонених бійців "Азову". Як розповів Денис "Редіс" Прокопенко, полонених азовців катують струмом і водою, морять голодом і спрагою, завдають різних тілесних ушкоджень.

Наразі Росія порушила кожну з норм Женевських конвенцій. До військовополонених азовців застосовують всі можливі види тортур,

– наголосив "Редіс".

Прокопенко додав, що типовий вигляд українського військовополоненого, який повернувся з полону, – це щонайменше на третину від власної ваги схудлий військовий з хронічними захворюваннями, травмами та пораненнями, що неправильно загоїлися.