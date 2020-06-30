Прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія зібралися на площі Конституції у Харкові. Приводом став день народження побитого раніше активіста-шаріївця Микити Роженка. Фани Шарія вирішили записати на площі спільне відеовітання для Микити. Втім, на площу підтягнулися також представники Нацкорпусу.

Як відбувалися події

Записувати вітання з площі Конституції у Харкові "шаріївці" збиралися о 18:30 30 червня. Перед цим площу по периметру оточили силовики. Схоже, про акцію їх попередили заздалегідь. Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.

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У Нацкорпусі заявляли, що дійство не пропустять та прийдуть.

Так і сталося. Десь в той же час, що й прихильники Шарія, до площі підтягнулися активісти Нацкорпусу. Вони принесли із собою колонки, з яких лунали звуки кукурікання. Фанати Шарія тим часом надували кульки та очікували, коли привезуть торт.

Нацкорпус і "шаріївці" у Харкові: відео

У визначений час під прикриттям силовиків "шаріївці" підняли вгору кульки і фотографії Роженка, а потім проскандували: "Микита, з днем ​​народження, повертайся здоровим!". Після цього у фанів Шарія полетіли яйця.

У відповідь поліцейські затримали кількох націоналістів. Вони перебувають в автобусі правоохоронців.

Акція фанатів Шарія, Нацкорпус і затримання у Харкові / Фото з соцмереж

Представники Нацкорпусу блокують ці автобуси на вулиці Університетській. Тим часом "шаріївці" продовжили свою акцію. Вони збираються залишатися на площі до 20:00.

Що відбувається на площі Конституції у Харкові: відео

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