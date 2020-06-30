Фанати Шарія зібралися на центральній площі Харкова: їх вже закидали яйцями – фото, відео
Прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія зібралися на площі Конституції у Харкові. Приводом став день народження побитого раніше активіста-шаріївця Микити Роженка. Фани Шарія вирішили записати на площі спільне відеовітання для Микити. Втім, на площу підтягнулися також представники Нацкорпусу.
Як відбувалися події
Записувати вітання з площі Конституції у Харкові "шаріївці" збиралися о 18:30 30 червня. Перед цим площу по периметру оточили силовики. Схоже, про акцію їх попередили заздалегідь. Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах.
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У Нацкорпусі заявляли, що дійство не пропустять та прийдуть.
Так і сталося. Десь в той же час, що й прихильники Шарія, до площі підтягнулися активісти Нацкорпусу. Вони принесли із собою колонки, з яких лунали звуки кукурікання. Фанати Шарія тим часом надували кульки та очікували, коли привезуть торт.
Нацкорпус і "шаріївці" у Харкові: відео
У визначений час під прикриттям силовиків "шаріївці" підняли вгору кульки і фотографії Роженка, а потім проскандували: "Микита, з днем народження, повертайся здоровим!". Після цього у фанів Шарія полетіли яйця.
У відповідь поліцейські затримали кількох націоналістів. Вони перебувають в автобусі правоохоронців.
Акція фанатів Шарія, Нацкорпус і затримання у Харкові / Фото з соцмереж
Представники Нацкорпусу блокують ці автобуси на вулиці Університетській. Тим часом "шаріївці" продовжили свою акцію. Вони збираються залишатися на площі до 20:00.
Що відбувається на площі Конституції у Харкові: відео
Хто такий Микита Роженко і що відомо про його побиття: коротко
- Проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що у Харкові побили прихильника та активіста його партії Микиту Роженка. Це сталося 25 червня.Він додав, що чоловік нібито напередодні написав заяву в поліцію через "погрози з боку Нацкорпусу".
- До цього прихильники Шарія влаштовували акцію під Офісом Президента у Києві та вимагати захисту від нападів. Вони нібито відчувають тиск з боку поліції та активістів.
- Тоді на акцію теж прийшли представники націоналістичних організацій.
Між ними і "шаріївцями" виникали сутички.