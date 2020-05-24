Акція "Стоп реванш": в Україні протестують проти політики Зеленського
У Києві на Майдані Незалежності "Рух опору проти капітуляції" організував акцію протесту проти політики президента Зеленського. Учасників мітингу не задовольняють дії глави держави щодо війни на Донбасі. Також акції відбуваються й в інших містах України.
Учасники акції вважають, що Зеленський капітулює перед РФ
У протесті беруть участь представники "Національного корпусу", "Свободи", "Демократичної сокири" та інших політсил. Про це інформує hromadske.
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Протестувальники, яких зібралось кілька сотень осіб, вимагають від Зеленського "припинити капітулювати" перед Росією, звільнити затриманих майданівців та волонтерів.
У травні виповнився рік з часу, як посаду президента України обійняв Володимир Зеленський. Це рік реваншу Кремля. Зеленський зі своєю командою крок за кроком впроваджує політику капітуляції перед агресором,
– мовиться у повідомленні організаторів акції.
Серед вимог – звільнення Андрія Єрмака
Також серед вимог – зближення з ЄС та НАТО та відставка глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Непокоїть людей, що вийшли на Майдан, і кадрова політика Зеленського – його друзі при владі та представники режиму Януковича.
Дивіться фото з акції у Києві:
Зверніть увагу! Через масовий захід у центрі Києва, співробітники столичної поліції, гвардійці, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування. Про це МВС повідомило у своєму телеграм-каналі.
Акції в інших містах України
Як інформує Klymenko Time, акція відбувається і в Одесі, проте там небагато людей.
Дивіться відео з Одеси:
Також мало протестувальників зібрались й у Рівному.
Учасники, які прийшли попри дощ / Фото Klymenko Time
На акцію у Рівному прийшли небагато людей / Фото Klymenko Time
Зазначимо, що "Рух опору проти капітуляції" анонсував аналогічні акції у кількох десятках міст України.
Що говорив Зеленський про ситуацію на Донбасі
- Під час пресконференції 20 травня Володимир Зеленський наголосив, що після спаду пандемії коронавірусу обов'язково відбудеться зустріч у нормандському форматі. Президент готовий і до інших форматів, якщо вони допоможуть завершити війну, повернути Україні території та людей.
- Зеленський також зазначив, що з президентом РФ Володимиром Путіним потрібно домовлятись. Це – необхідність.
- Щодо його фрази про "просто потрібно перестати стріляти", то президент наголосив, що українські військові на Донбасі стріляють тільки у відповідь, першими вогонь не відкривають. Проте Зеленський сказав, що ніколи не говорив, щоб українська армія не відповідала противнику.
Зеленський щодо "кварталівців" та друзів при владі
На закиди про засилля друзів у керівництві держави, президент зазначив, що жодних "кумів та військових друзів" він не призначав. А Андрій Єрмак має відповідну освіту для глави Офісу Президента і йому Зеленський довіряє.