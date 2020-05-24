Акція "Стоп реванш": в Україні протестують проти політики Зеленського

У Києві на Майдані Незалежності "Рух опору проти капітуляції" організував акцію протесту проти політики президента Зеленського. Учасників мітингу не задовольняють дії глави держави щодо війни на Донбасі. Також акції відбуваються й в інших містах України.

Учасники акції вважають, що Зеленський капітулює перед РФ

У протесті беруть участь представники "Національного корпусу", "Свободи", "Демократичної сокири" та інших політсил. Про це інформує hromadske.

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Протестувальники, яких зібралось кілька сотень осіб, вимагають від Зеленського "припинити капітулювати" перед Росією, звільнити затриманих майданівців та волонтерів.

У травні виповнився рік з часу, як посаду президента України обійняв Володимир Зеленський. Це рік реваншу Кремля. Зеленський зі своєю командою крок за кроком впроваджує політику капітуляції перед агресором,

– мовиться у повідомленні організаторів акції.

Серед вимог – звільнення Андрія Єрмака

Також серед вимог – зближення з ЄС та НАТО та відставка глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Непокоїть людей, що вийшли на Майдан, і кадрова політика Зеленського – його друзі при владі та представники режиму Януковича.

Дивіться фото з акції у Києві:

Зверніть увагу! Через масовий захід у центрі Києва, співробітники столичної поліції, гвардійці, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування. Про це МВС повідомило у своєму телеграм-каналі.

Акції в інших містах України

Як інформує Klymenko Time, акція відбувається і в Одесі, проте там небагато людей.

Дивіться відео з Одеси:

Також мало протестувальників зібрались й у Рівному.

Учасники, які прийшли попри дощ / Фото Klymenko Time

На акцію у Рівному прийшли небагато людей / Фото Klymenko Time

Зазначимо, що "Рух опору проти капітуляції" анонсував аналогічні акції у кількох десятках міст України.

Що говорив Зеленський про ситуацію на Донбасі

Під час пресконференції 20 травня Володимир Зеленський наголосив, що після спаду пандемії коронавірусу обов'язково відбудеться зустріч у нормандському форматі. Президент готовий і до інших форматів, якщо вони допоможуть завершити війну, повернути Україні території та людей.

наголосив, що після спаду пандемії коронавірусу обов'язково відбудеться зустріч у нормандському форматі. Президент готовий і до інших форматів, якщо вони допоможуть завершити війну, повернути Україні території та людей. Зеленський також зазначив, що з президентом РФ Володимиром Путіним потрібно домовлятись. Це – необхідність.

Щодо його фрази про "просто потрібно перестати стріляти", то президент наголосив, що українські військові на Донбасі стріляють тільки у відповідь, першими вогонь не відкривають. Проте Зеленський сказав, що ніколи не говорив, щоб українська армія не відповідала противнику.

Зеленський щодо "кварталівців" та друзів при владі

На закиди про засилля друзів у керівництві держави, президент зазначив, що жодних "кумів та військових друзів" він не призначав. А Андрій Єрмак має відповідну освіту для глави Офісу Президента і йому Зеленський довіряє.