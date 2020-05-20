Рік після присяги Зеленського: аналіз від VoxCheck

Яким рік президентства Зеленського побачили фактчекери та як часто він казав неправду – читайте у нашому матеріалі.

Незалежна аналітична платформа VoxUkraine та фактчекінговий проєкт VoxCheck опублікували аналіз першого року президентства Володимира Зеленського.

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Цей огляд був опублікований до того, як завершилась пресконференція, яку Зеленський дав з нагоди річниці свого президентства. Однак відповіді, які звучали на цій пресконференції, жодним чином не змінили суть огляду.

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Автори проєкту зазначають, що у своєму матеріалі вони розглянули виконання президентом обіцянок, проаналізували комунікаційні провали ОПУ, а також найгучніші звільнення та призначення.

Скільки президент брехав?

56% фактологічних висловлювань президента містили перебільшення, маніпуляції або ж були відверто неправдивими.

Як часто Зеленський казав правду / Інфографіка VoxCheck

Проводити фактчекінг заяв Зеленського, коли він ще був кандидатом у президенти, було важко – через брак фактів у його словах. Кандидат Зеленський висловлювався загально – переважно лозунгами. Більше оперувати фактами, як зазначають автори VoxCheck, Зеленський почав після того, як його обрали главою держави.

Наприклад, з 14-годинного пресмарафону, який у Зеленського організували у жовтні 2019 року, аналітики проєкту змогли виділити 14 фактологічних висловлювань. З них 6 – містили маніпуляції, перебільшення або ж були відверто неправдивими. Ще шість тверджень були правдивими. При цьому, із соціологічними даними, та і з цифрами загалом президент поводився досить недбало – часто помилявся чи й маніпулював.

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У грудні 2019 року Зеленський в ефірі одного з телеканалів коментував Мінські угоди. Там він говорив виключно правду.

Під час розпуску уряду 4 березня, Зеленський вдався до маніпуляцій. Він, наприклад, звинувачував уряд у невиконанні бюджету та падінні промисловості, на які уряд не міг вплинути. Це, зокрема, тепла зима і скорочення попиту на енергоресурси, скорочення обсягів імпорту та нижчі ціни на газ.

Відставка Гончарука: головне

Очолив Олексій Гончарук уряд 29 серпня. Сталося це у перший день роботи Верховної Ради дев'ятого скликання. Чутки про його відставку вже ходили давно. Долило олії у вогонь і злиття у мережу аудіозапису зустрічі нібито Гончарука, Оксани Маркарової, Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової.

Під час зустрічі, яка, ймовірно, проходила 16 грудня 2019 року, чиновники обговорювали те, як пояснити президенту Володимиру Зеленському причини зміцнення курсу гривні та стан економіки в країні.

Зрештою Олексій Гончарук написав заяву про відставку, але подав її не Раді, як цього вимагає закон, а президентові. Однак останній її не задовольнив і дав Гончаруку шанс. Сталося це усередині січня.

Сталося це усередині січня. 28 лютого українські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього.

Сам Гончарук неодноразово наголошував, що ніяких заяв не писав і з президентом про це не говорив. 3 березня після засідання фракції "Слуги народу", з'явилася інформація, що прем'єр Гончарук таки написав заяву про відставку. Документ надійшов до Верховної Ради на наступний день.

4 березня Верховна Рада більшістю голосів ухвалила рішення про відставку Кабінету Міністрів Гончарука. Новим прем'єром став Денис Шмигаль.

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Окремо автори аналізу виокремили фільм "Рік президента Зеленського", який вийшов за місяць до офіційного року президентства. У фільмі аналітики не виявили жодної брехні, а 6 тверджень були правдивими. Водночас, вони зафіксували 4 маніпуляції та 2 перебільшення.

Чи виконує Зеленський свої обіцянки?

Автори проаналізували найбільш знакові та важливі обіцянки Зеленського, які президент робив протягом року. При цьому всі його заяви, які були основані на суб’єктивній оцінці майбутнього, вони оминули увагою.

Звільнення міністрів, якщо ті не виконають поставлених завдань

Цю обіцянку, яку президент зробив у листопаді 2019 року, можна вважати виконаною. 4 березня він звільнив уряд Гончарука, при цьому обґрунтовуючи звільнення уряду тим, що переважно не залежало від дій влади.

Розгляд гучних кримінальних справ

У листопаді 2019 року Зеленський обіцяв, що відбудуться зрушення у розслідуванні вбивства активістки Катерини Гандзюк та журналіста Павла Шеремета, а також у справах в оборонній галузі. Цю обіцянку автори не змогли назвати виконаною.



"У грудні 2019 Національна поліція гучно оголосила підозрюваних у справі Шеремета, але вже дуже скоро стало зрозуміло, що наведені докази були, м’яко кажучи, недостатніми. 27 квітня СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк. Громадськість залишилась незадоволеною результатами розслідування. На думку учасників ініціативи "Хто вбив Катю Гандзюк?", підозрюваний у справі Владислав Мангер впливав на дії ГПУ", – пояснили у VoxCheck.



Що ж стосується розслідувань в оборонній галузі – там не відбулось майже нічого.

Кожен українець стане власником своєї землі

Обіцянку про зняття мораторію з продажу землі Зеленський дотримав. Після майже півроку баталій довкола закону про ринок землі, на сьогодні закон вже підписано президентом.

Держава у смартфоні

Завдяки запуску додатку "Дія", цю обіцянку можна вважати виконаною.

Повернути тіла загиблих під час авіакатастрофи в Ірані

Цю обіцянку Володимир Зеленський виконав.

Запустити систему онлайн-уроків для школярів

Обіцянку можна вважати виконаною, але залишаються питання до якості її виконання. Через тотальну неготовність до пандемії коронавірусу, дистанційне навчання впроваджували в екстримальних умовах.

Розпочати другий етап медичної реформи з 1 квітня

Тут – лише знак питання. З одного боку, як відзначають автори, обіцянку можна вважати виконаною. Другий етап медичної реформи дійсно почався з 1 квітня. Однак, дедалі більше заяви президента та міністра охорони здоров’я свідчать про те, що відкат медичної реформ все ж відбудеться.

Якими були провальні комунікації президента?

Згідно з оцінками VoxCheck, найбільшими провалами комунікації Зеленського стали:

Обмін полоненими

У серпні-вересні 2019 року українські соцмережі лихоманило через повідомлення про обмін полоненими та ймовірне повернення додому Олега Сенцова та інших політичних в’язнів та їхні спростування.

Навколо переговорів між Росією та Україною виникало чимало неправдивих заяв, суперечливих фактів та потужних інформаційних хвиль. Зокрема, так сталось 30 серпня – тоді до аеоропрту "Київ" (Жуляни) з'їхалося багато журналістів, згодом – родичі захоплених Росією українських моряків. Причиною для цього стала інформація про те, що вже у найближчий час туди прибуде літак із українськими полоненими.

Іншим потужним приводом для гострих обговорень стало звільнення Володимира Цемаха – проросійського бойовика, який є ключовим свідком у справі МН17. У цей день, 5 вересня, російський президент Володимир Путін нарешті анонсував масштабний обмін.

На інформаційні вкиди з Росії в Офісі Президента реагували із запізненням, через що українські ЗМІ змушені були поширювати неправдиву інформацію.

Формула Штайнмайєра

Станом на початок жовтня, 60% українців не розуміли значення формули Штайнмайєра. Зовнішня політика та врегулювання ситуації на Донбасі – визначена Конституцією компетенція президента. Відтак саме він та його Офіс відповідальні за цей комунікаційний провал.

Що таке формула Штайнмаєра?Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки цьому документу вдасться досягти миру на Сході України.



Вона передбачає:

• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

• За словами українського президента Володимира Зеленського, вибори можуть відбутися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.

Політ до Оману

Про візит президента до Оману стало відомо під час різдвяних свят. Спершу про поїздку Зеленського до Оману нічого не було відомо. Однак згодом українські ЗМІ опублікували фото з елітного готелю країни, де проводив час президент. Вартість найдорожчого номера у ньому за одну добу становить до 4 тисяч євро.

В Офісі Президента України пояснили: Володимир Зеленський полетів до Оману разом з сім'єю "власним коштом, але у державних справах". Окрім того, у президента нібито були заплановані там "офіційні зустрічі".

В аравійській країні глава держави провів дві зустрічі – з відповідальним за закордонні справи міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату Абдулсаламом аль-Муршиді.

Попри те, що відпочивав в Омані за свій рахунок, його супроводжувала державна охорона. На це було витрачено 74 тисячі 319 гривень: 59 тисяч 499 гривень – на проїзд, а ще 14 тисяч 820 гривень – на добові. Пізніше звучали заяви, що чартерний переліт з Оману Зеленському оплатив Султанат Оман. Ще згодом – що мандрівку оплатила дружина президента.

Навіщо літав до Оману та чиїм коштом в ОПУ однозначно пояснити не можуть досі, постійно надаючи відповіді, які відрізняються по суті.

Епіцентр та літак "Мрія"

23 квітня до аеропорту "Бориспіль" прибув літак "Мрія" з гуманітарним вантажем для українців та лікарів: захисними масками, окулярами та костюмами. Цей літак зустрічав Зеленський. Пізніше з’ясувалось, що ці товари були комерційним вантажем "Епіцентру".

Лише згодом заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко пояснив, що рейс повністю оплачував "Епіцентр", а літак доставляв як гуманітарний, так і комерційний вантаж.

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10 мільйонів тестів з Китаю за 48 годин

20 березня Зеленський оголосив, що у найближчі 48 годин до України прибуде 10 мільйонів високоточних тестів з Китаю та 400 тис. експрес-тестів.

Про які 10 мільйонів тестів йшла мова – незрозуміло досі. За вказані 48 годин прибуло 250 тис. експрес-тестів (а не 400 тисяч) та 521 ПЛР-тест, яких мало вистачити на 50 тис. досліджень.

Якими були його найгучніші призначення та звільнення?

Генпрокурор: звільнення Рябошапки і призначення Венедіктової

Призначення Ірини Венедіктової критикували за те, що у 2016 році вона провалила конкурс на посаду судді Верховного суду України. Зараз, після призначення Венедіктової, реформу ГПУ можна вважати призупиненою: Венедіктова підписала указ, за яким з процесу очищення прокуратури вийшли міжнародні представники.

Хто така Ірина Венедіктова?Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року стала народним депутатом від "Слуги народу". З грудня 2019 року тимчасово виконувала обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого президент відправив у відставку.

Звільнення Нефьодова та Верланова

Після звільнення уряду ще однією гучною кадровою перестановкою у виконавчій владі стало звільнення Максима Нефьодова та Сергія Верланова з посад голів Державної митної та податкової служб.

Обох очільників державних органів звільнення було несподіваним, а причини звільнення не були пояснені.

Зеленський та боротьба з контрабандою: що відомо?Боротьба з контрабандою на кордоні була однією з ключових обіцянок Володимира Зеленського до та після виборів президента і Верховної Ради. У 2019 році влада звітувала про різні успіхи у цьому напрямку, а правоохоронці навіть затримали "короля одеської контрабанди" Вадима Альперіна.



Щоправда, вже на початку 2020 року саме провал надходжень від митниці Зеленський назвав однією з ключових підстав для відставки прем'єра Олексія Гончарука. Тоді держава всього за 2 місяці недоотримала від митниці 13 мільярдів гривень.

Сивохо в РНБО

Головний скандал, у який потрапив Сивохо: сутичка з Нацкорпусом під час презентації "Національної платформи примирення".

Що відомо про Нацплатформу примирення і єдності?Її створили у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути". Національну платформу примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо, таки презентували 12 березня.

Причиною конфлікту, на думку самого Нацкорпусу, було те, що під час презентації Сивохо не згадав про участь та провину Росії у подіях на Сході України.

Звільнення Андрія Богдана і призначення Андрія Єрмака

11 лютого Зеленський звільняє Андрія Богдана з посади голови ОПУ і призначає Андрія Єрмака.

Що відомо про призначення Єрмака?Єрмак – колишній радник Президента Володимира Зеленського. 11 лютого Президент підписав указ про призначення Єрмака замість Андрія Богдана на посаду керівника Офісу Президента.



До того ж, чутки щодо відставки Богдана ходили давно, а Єрмак фактично почав виконувати його обов’язки. Також відомо, що між двома Андріями виник конфлікт.

У VoxCheck також зазачили, що, на їхню думку, Єрмак найбільше відзначився в Мінському процесі.

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11 березня Андрій Єрмак таємно узгодив у Мінську підписання рішення про створення так званої консультаційної ради з "представниками ОРДЛО" – російських окупаційних адміністрацій", – зазначили у VoxCheck.

Рік президентства Володимира Зеленського: ключові дати

20 травня 2019 року – Зеленський вступив на посаду президента;

21 липня 2019 року – парламентські вибори в Україні, партія Зеленського "Слуга народу" здобуває монобільшість у Раді;

29 серпня 2019 року – перше засідання нової Ради, формування уряду та багато іншого;

7 вересня 2019 року – великий обмін полоненими між Україною та Росією, повернулися Сенцов, Гриб, військові моряки та багато інших;

10 вересня 2019 року – Зеленський підписав закон про імпічмент президента;

11 вересня 2019 року – Зеленський підписав закон про зняття недоторканності з нардепів;

9 грудня 2019 року – перша за 3 роки зустріч у нормандському форматі, Зеленський вперше зустрівся з Путіним;

29 грудня 2019 року – обмін полоненими між Україною та бойовиками, повернулися Пантюшенка, Асєєв та інші;

5 січня 2020 року – "таємний", а від того скандальний відпочинок Зеленського в Омані;

4 березня 2020 року – відставка уряду Олексія Гончарука і формування нового під головуванням Дениса Шмигаля;

12 березня 2020 року – початок карантину в Україні через пандемію коронавірусу;

28 квітня 2020 року – Зеленський підписав закон про ринок землі;

20 травня 2020 року – річниця президентства Володимира Зеленського.



Перемоги Володимира Зеленського за рік президентства / інфографіка 24 каналу



Провали Володимира Зеленського за рік президентства / інфографіка 24 каналу