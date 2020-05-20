Год после присяги Зеленского: анализ от VoxCheck

Каким год президентства Зеленского увидели фактчекеры и как часто он говорил неправду – читайте в нашем материале.

Независимая аналитическая платформа VoxUkraine и фактчекинговий проект VoxCheck опубликовали анализ первого года президентства Владимира Зеленского.

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Этот обзор был опубликован до того, как завершилась пресс-конференция, которую Зеленский дал по случаю годовщины своего президентства. Однако ответы, которые звучали в этой пресс-конференции, никоим образом не изменили суть обзора.

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Авторы поректа отмечают, что в своем материале они рассмотрели выполнение президентом обещаний, проанализировали коммуникационные провалы ОПУ, а также громкие увольнения и назначения.

Сколько президент врал?

56% фактологических высказываний президента содержали преувеличения, манипуляции или были откровенно ложными.



Как часто Зеленский был прав / Инфографика VoxCheck

Проводить фактчекинг заявлений Зеленского, когда он еще был кандидатом в президенты, было трудно – из-за нехватки фактов в его словах. Кандидат Зеленский высказывался обще – преимущественно лозунгами. Больше оперировать фактами, как отмечают авторы VoxCheck, Зеленский начал после того, как был избран главой государства.

Например, с 14-часового пресс-марафона, который в Зеленского организовали в октябре 2019 года, аналитики проекта смогли выделить 14 фактологических высказываний. Из них 6 – содержали манипуляции, преувеличения или были откровенно ложными. Еще шесть утверждений были правдивыми. При этом, с социологическими данными и с цифрами в общем президент вел себя достаточно небрежно – часто ошибался или даже манипулировал.

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В декабре 2019 года Зеленский в эфире одного из телеканалов комментировал Минские соглашения. Там он говорил исключительно правду.

При роспуске правительства 4 марта, Зеленский прибег к манипуляциям. Он, например, обвинял правительство в невыполнении бюджета и падении промышленности, на что правительство не могло повлиять. Это, в частности, теплая зима и сокращение спроса на энергоресурсы, сокращение объемов импорта и низкие цены на газ.

Отставка Гончарука: главное

Возглавил Алексей Гончарук правительство 29 августа. Произошло это в первый день работы Верховной Рады девятого созыва. Слухи о его отставке уже ходили давно. Добавил масла в огонь и слив в сеть аудиозаписи встречи якобы Гончарука, Оксаны Маркаровой, Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.

Во время встречи, которая, вероятно, проходила 16 декабря 2019 года, чиновники обсуждали, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны и состояние экономики в стране.

В конце концов Алексей Гончарук написал заявление об отставке, но подал его не Раде, как того требует закон, а президенту. Однако последний его не удовлетворил и дал Гончаруку шанс. Произошло это в середине января.

28 февраля украинские СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его раздражали постоянные сообщения о поисках замены для него.

Сам Гончарук неоднократно подчеркивал, что никаких заявлений не писал и с президентом об этом не говорил. 3 марта, после заседания фракции "Слуги народа", появилась информация, что премьер Гончарук все же написал заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду на следующий день.

4 марта Верховная Рада большинством голосов приняла решение об отставке Кабинета Министров Гончарука. Новым премьером стал Денис Шмыгаль.

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Отдельно авторы анализа выделили фильм "Год президента Зеленского", который вышел за месяц до официального года президентства. В фильме аналитики не обнаружили ни одной лжи, а 6 утверждений были правдивыми. В то же время, они зафиксировали 4 манипуляции и 2 преувеличения.

Выполняет ли Зеленский свои обещания?

Авторы проанализировали наиболее знаковые и важные обещания Зеленского, которые президент делал в течение года. При этом все его заявления, которые были основаны на субъективной оценке будущего, они обошли вниманием.

Увольнение министров, если те не выполнят поставленных задач

Это обещание, которое президент сделал в ноябре 2019 года, можно считать выполненным. 4 марта он уволил правительство Гончарука, при этом обосновывая отставку правительства тем, что обычно не зависело от действий власти.

Рассмотрение громких уголовных дел

В ноябре 2019 года Зеленский обещал, что состоятся сдвиги в расследовании убийства активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Шеремета, а также по делам в оборонной отрасли. Это обещание авторы не смогли назвать выполненным.

"В декабре 2019 Национальная полиция громко объявила подозреваемых по делу Шеремета, но уже очень скоро стало понятно, что приведенные доказательства были, мягко говоря, недостаточными. 27 апреля СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк. Общественность осталась недовольной результатами расследования. По мнению участников инициативы "Кто убил Катю Гандзюк?", подозреваемый по делу Владислав Мангер влиял на действия ГПУ", – пояснили в VoxCheck.

Что же касается расследований в оборонной отрасли – там не произошло почти ничего.

Каждый украинец станет владельцем своей земли

Обещание о снятии моратория на продажу земли Зеленский сдержал. После почти полгода баталий вокруг закона о рынке земли, на сегодня закон уже подписан президентом.

Государство в смартфоне

Благодаря запуску приложения "Дия", это обещание можно считать выполненным.

Вернуть тела погибших во время авиакатастрофы в Иране

Это обещание Владимир Зеленский выполнил.

Запустить систему онлайн-уроков для школьников

Обещание можно считать выполненным, но остаются вопросы к качеству его выполнения. Из-за тотальной неготовности к пандемии коронавируса, дистанционное обучение внедряли в экстремальных условиях.

Начать второй этап медицинской реформы с 1 апреля

Здесь – только вопросительный знак. С одной стороны, как отмечают авторы, обещание можно считать выполненным. Второй этап медицинской реформы действительно начался с 1 апреля. Однако, все больше заявления президента и министра здравоохранения свидетельствуют о том, что откат медицинской реформ все же состоится.

Какими были провальные коммуникации президента?

Согласно оценкам VoxCheck, крупнейшими провалами коммуникации Зеленского стали:

Обмен пленными

В августе-сентябре 2019 года украинские соцсети лихорадило из-за сообщений об обмене пленными и вероятном возвращении домой Олега Сенцова и других политических заключенных, и их опровержения.

Вокруг переговоров между Россией и Украиной возникало немало ложных заявлений, противоречивых фактов и мощных информационных волн. В частности, так произошло 30 августа – тогда в аеоропрт "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов, затем – родственники захваченных Россией украинских моряков. Причиной для этого стала информация о том, что уже в ближайшее время туда прибудет самолет с украинскими пленными.

Другим мощным поводом для острых обсуждений стало освобождение Владимира Цемаха – пророссийского боевика, который является ключевым свидетелем в деле МН17. В этот день, 5 сентября, российский президент Владимир Путин наконец анонсировал масштабный обмен.

На информационные вбросы из России в Офисе Президента реагировали с опозданием, из-за чего украинские СМИ вынуждены были распространять ложную информацию.

Формула Штайнмайера

По состоянию на начало октября, 60% украинцев не понимали значения формулы Штайнмайера. Внешняя политика и урегулирование ситуации на Донбассе – определенная Конституцией компетенция президента. Поэтому именно он и его Офис ответственны за этот коммуникационный провал.

Что такое формула Штайнмайера?

Это формула, предложенная бывшим министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По его словам, благодаря этому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.



Она предусматривает:

• Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

• Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.

• По словам украинского президента Владимира Зеленского, выборы могут состояться при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов на оккупированном Донбассе не будет.

Полет в Оман

О визите президента в Оман стало известно во время рождественских праздников. Сначала о поездке Зеленского в Оман ничего не было известно. Однако впоследствии украинские СМИ опубликовали фото из элитного отеля страны, где проводил время президент. Стоимость самого дорогого номера в нем за сутки составляет до 4 тысяч евро.

В Офисе Президента Украины объяснили: Владимир Зеленский полетел в Оман вместе с семьей "за свой счет, но в государственных делах". Кроме того, у президента якобы были запланированы там "официальные встречи".

В аравийской стране глава государства провел две встречи – с ответственным за иностранные дела министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната Абдулсаламом аль-Муршиди.

Несмотря на то, что отдыхал в Омане за свой счет, его сопровождала государственная охрана. На это было потрачено 74 тысячи 319 гривен: 59 тысяч 499 гривен – на проезд, а еще 14 тысяч 820 гривен – на суточные. Позже звучали заявления, что чартерный перелет из Омана Зеленскому оплатил Султанат Омана. Еще позже – что путешествие оплатила жена президента.

Зачем летал в Оман и за чей счет в ОПУ однозначно объяснить не могут до сих пор, постоянно предоставляя ответы, которые отличаются по существу.

Эпицентр и самолет "Мрия"

23 апреля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет "Мрия" с гуманитарным грузом для украинских и врачей: защитными масками, очками и костюмами. Этот самолет встречал Зеленский. Позже выяснилось, что эти товары были коммерческим грузом "Эпицентра".

Лишь впоследствии заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко объяснил, что рейс полностью оплачивал "Эпицентр", а самолет доставлял как гуманитарный, так и коммерческий груз.

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10 миллионов тестов из Китая за 48 часов

20 марта Зеленский объявил, что в ближайшие 48 часов в Украину прибудет 10 миллионов высокоточных тестов из Китая и 400 тыс. экспресс-тестов.

О каких 10 миллионах тестов шла речь – непонятно до сих пор. За указанные 48 часов прибыло 250 тыс. экспресс-тестов (а не 400 тысяч) и 521 ПЦР-тест, которых должно было хватить на 50 тыс. исследований.

Какими были его самые громкие назначения и увольнения?

Генпрокурор: увольнение Рябошапки и назначение Венедиктовой

Назначение Ирины Венедиктовой критиковали за то, что в 2016 году она провалила конкурс на должность судьи Верховного суда Украины. Сейчас, после назначения Венедиктовой, реформу ГПУ можно считать приостановленной: Венедиктова подписала указ, согласно которому из процесса очистки прокуратуры вышли международные представители.

Кто такая Ирина Венедиктова?

Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года стала народным депутатом от "Слуги народа". С декабря 2019 года временно исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого президент отправил в отставку.

Увольнение Нефедова и Верланова

После отставки правительства еще одной громкой кадровой перестановкой в ​​исполнительной власти стало увольнение Максима Нефедова и Сергея Верланова с должностей председателей Государственной таможенной и налоговой служб.

Для обоих руководителей государственных органов увольнение было неожиданным, а причины увольнения не были объяснены.

Зеленский и борьба с контрабандой: что известно?

Борьба с контрабандой на границе была одним из ключевых обещаний Владимира Зеленского до и после выборов президента и Верховной Рады. В 2019 году власти отчитывались о различных успехах в этом направлении, а правоохранители даже задержали "короля одесской контрабанды" Вадима Альперина.



Правда, уже к началу 2020 года именно провал поступлений от таможни Зеленский назвал одним из ключевых оснований для отставки премьера Алексея Гончарука. Тогда государство всего за 2 месяца недополучило от таможни 13 миллиардов гривен.

Сивохо в СНБО

Главный скандал, в который попал Сивохо: столкновение с Нацкорпусом во время презентации "Национальной платформы примирения".

Что известно о Нацплатформе примирения и единства?

Ее создали в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям по обе стороны конфликта слушать и слышать". Национальную платформу примирения и единства, которую подготовил заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо, таки представили 12 марта.

Причиной конфликта, по мнению самого Нацкорпуса, было то, что во время презентации Сивохо не упомянул об участии и вине России в событиях на Востоке Украины.

Увольнение Андрея Богдана и назначение Андрея Ермака

11 февраля Зеленский увольняет Андрея Богдана с должности главы ОПУ и назначает Андрея Ермака.

Что известно о назначении Ермака?

Ермак – бывший советник Президента Владимира Зеленского. 11 февраля президент подписал указ о назначении Ермака вместо Андрея Богдана на должность руководителя Офиса Президента.



К тому же, слухи об отставке Богдана ходили давно, а Ермак фактически начал выполнять его обязанности. Также известно, что между двумя Андреями возник конфликт.

В VoxCheck также отметили, что, по их мнению, Ермак больше всего отличился в Минском процессе.

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11 марта Андрей Ермак тайно согласовал в Минске подписание решения о создании так называемого консультационного совета с "представителями ОРДЛО" – российских оккупационных администраций", – отметили в VoxCheck.

Год президентства Владимира Зеленского: ключевые даты

20 мая 2019 года – Зеленский вступил в должность президента;

21 июля 2019 года – парламентские выборы в Украине, партия Зеленского "Слуга народа" приобретает монобольшинство в Раде;

29 августа 2019 года – первое заседание новой Рады, формирование правительства и многое другое;

7 сентября 2019 года – большой обмен пленными между Украиной и Россией, вернулись Сенцов, Гриб, военные моряки и многие другие;

10 сентября 2019 года – Зеленский подписал закон об импичменте президента;

11 сентября 2019 года – Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с нардепов;

9 декабря 2019 года – первая за 3 года встреча в нормандском формате, Зеленский впервые встретился с Путиным;

29 декабря 2019 года – обмен пленными между Украиной и боевиками, вернулись Пантюшенко, Асеев и другие;

5 января 2020 года – "тайный", а от того скандальный отдых Зеленского в Омане;

4 марта 2020 года – отставка правительства Алексея Гончарука и формирование нового под председательством Дениса Шмыгаля;

12 марта 2020 года – начало карантина в Украине из-за пандемии коронавируса;

28 апреля 2020 года – Зеленский подписал закон о рынке земли;

20 мая 2020 года – годовщина президентства Владимира Зеленского.

Победы Владимира Зеленского за год президентства / инфографика 24 канала

Провалы Владимира Зеленского за год президентства / инфографика 24 канала