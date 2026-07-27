Росія готувала потужний механізований штурм на Добропільському напрямку, забувши, що вона не Гудеріан, а нині не 1941-й, тому план окупантів було розкрито, а самі вони стали здобиччю для бійців АЗОВа.

У випуску за 27 липня аналітик 24 Каналу Андрій Дрозда детально розбирає провальну спробу росіян. Також у випуску - аналіз останніх подій на Харківщині, Слов'янському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, а також на наслідках українських операцій у Криму.

Деталі про ці події, а також деталі про нові вибухи в Росії – у текстовій версії огляду Андрія Дрозди на 24 Каналі.

Нові удари по території Росії

У Бєлгороді було зафіксовано ефектний вибух російського зенітно-ракетного комплексу. Що відбулося – наразі невідомо. Може, український дрон влучив у ЗРК, може, сталася технічна несправність, після чого над містом здійнявся характерний стовп диму. В будь-якому разі, це добрі новини.

А головною ціллю в Бєлгороді була будівля ФСБ та місцеві об'єкти енергетики. Атака пройшла вдало, адже після неї багатьох районах міста сталося аварійне вимкнення світла і води. Росіяни отримали дзеркальну відповідь на російські обстріли Харківщини та Сумщини, але чи зрозуміють зв'язок між причинами та наслідками – невідомо.

Також у Ростову-на-Дону, де горів експортний нафтовий термінал. Також горіли нафтові об'єкти у Ярославській області та в Удмуртії.

Удари по далекій Удмуртії (за 1300 кілометрів від України) демонструють виконання плану далекобійних санкцій і зниження можливостей Росії фінансувати війну.

Харківщина, Слов'янський і Костянтинівський напрямки

На Харківщині росіяни намагаються просочуватися поблизу дороги "Харків – Бєлгород" у районі Високої Яруги, Алєсівки та Малих Проходів.

За даними DeepState, ворог закріпився на захід від водосховища й намагається просунутися до Високої Яруги та далі до Малих Проходів. Водночас паралельно тривають бої в районі Козачої Лопані, де українські сили знову відкинули ворога до кордону.

Ситуація на Харківщині / скріншот карти DeepState

Ситуація на півночі Харківщини залишається напруженою, а російські спроби наступу не припиняються.

На Слов'янському напрямку триває тактичне просування росіян біля Калеників. Цей рух слід розглядати як частину ширшого задуму — обхід і поступове взяття у "кліщі" Рай-Олександрівки. Нині цей район перебуває у "сірій зоні".

Та має ключове значення для оборони на Слов'янському напрямку, адже через неї проходять важливі дороги, а сама Рай-Олександрівка є домінуючою висотою, зручною для дронової підтримки атак у бік Слов'янська і Краматорська.

Ситуація в районі Рай-Олександрівки / скріншот карти DeepState

Також ворог продовжує бити КАБами по Васютинському, Неконарівці, Оріховатці, Миколаївці, Слов'янській ТЕС, а також по Слов'янську і Краматорську.

Тривають бої в Костянтинівці, там за останні тижні виникла велика "сіра зона", що охоплює південну і південно-західну частину міста. При цьому північ і центр Костянтинівки контролюють українські війська, але росіяни й надалі намагаються лізти до міста з кількох боків, що "поглинути" його своїми "кліщами".

АЗОВ зупинив наступ двох армій і танкової дивізії росіян

Бої на Добропільському напрямку стали найгучнішою фронтовою історією останніх тижнів. 22 числа росіяни кинули в бій величезну танкову колону в районі Шахового. Були задіяні підрозділи 90-ї танкової дивізії, а також частини 8-ї та 41-ї армій. Росіяни використали РСЗВ, бронетехніку, танки Т-72 та засоби захисту від дронів.

Але всю цю армаду зупинили підрозділи АЗОВу та їх побратимим прикордонники та бійці спецпідрозділу "Омега".

Тепер АЗОВ оприлюднив велике відео з детальним описом відбиття наступу окупантів:

Ворог рухався від Воздвиженки та Новоекономічного до Шахового, намагаючись прорвати українську оборону, але був завчасно виявлений та розбитий. Росіяни задіяли "Гради" і "Торнадо", щоб подавити позиції Сил оборони, але все марно – прорив зірвався.

Точні втрати ворога: сім танків, шість бойових броньованих машин, одна РСЗВ "Град", одна РСЗВ "Торнадо", три одиниці спецтехніки і 47 одиниць легкої техніки.

При спробі прориву були ліквідовані 123 окупанти, ще 29 отримали поранення.

Російське командування хотіло спробувати використати накопичену бронетехніку, розраховуючи на ефект несподіванки. Стратегічний задум ворога полягав у виході через Добропільський район у напрямку Барвінкового, щоб охопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію з флангу та створити умови для подальшого тиску на Дружківку і Краматорськ. От тільки на все це воїнство вже чекали. Це повний провал масованого механізованого штурму, який не дав росіянам просунутися на Добропілля.

Південні напрямки: Олександрівський і Гуляйпільський

Маємо успішні українські контратаки південніше, в районі Олександрограда, Новопавлівки та траси "Запоріжжя – Донецьк".

Українські війська діють від Іскри в напрямку Піддубного і Комара, тоді як росіяни намагаються зустрічно просочуватися малими групами. Іскра вже перейшла у зону стабільного контролю ЗСУ. Поблизу Новохацького і в районі річок Вовча та Мокрі Яли триває активна боротьба за контроль над територією.

Мрії ворога про Христофорівку відверто смішать / скріншот карти DeepState

При цьому росіяни вже оголосили про нібито захоплення Христофорівки, яка насправді перебуває в зоні стабільного українського контролю. Росіяни публікують відео з "флаговтиками", але це не свідчить про реальний контроль над територією. Це лише спроба візуального обману та пропагандистської імітації успіху.

На Гуляйпільського напрямку російська 5-та загальновійськова армія намагається вийти до ближніх підступів до Оріхова зі сходу і північного сходу. Ворог не зміг відновити темп наступу й застряг у виснажливих зустрічних боях майже по всьому фронту. Росіяни прагнуть прорватися до рубежів Верхня Терса — Гуляйпіле та Варварівка — Радісне, але цього не можуть досягти.

ЗСУ утримують низку позицій на північ від Мирного, а також у районах Залізничного, Святопетрівки, Варварівки і Добропілля.

В Криму весело

ГУР МО в Криму провели успішну операцію, внаслідок якої було уражено пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Це серйозний удар по здатності росіян захищати Крим із повітря, адже РЛС є ключовим елементом виявлення цілей у складі комплексу.

На півострові проблеми лише посилюються: в Алушті, Ялті та Саках електрику подають із перебоями по 2 – 4 доби, у Севастополі діють графіки відключень, а через перепади напруги зупиняється електротранспорт.

Залишаються обмеження на АЗС АТАН і ТЕС — ліміт до 20 літрів на автомобіль, заправка лише за QR-кодами й талонами, заборона на каністри. Подібні проблеми є і в Бердянську, Мелітополі та на інших окупованих територіях Запорізької області. Операція "МоЛоЧКа" триває і не збавляє обертів.

Огляд подій війни за 27 липня від Андрія Дрозди – дивіться відео: