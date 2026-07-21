Про це пише Daily Mail.

Що виявили журналісти в телеграмі Костянтина Трифонова?

За даними видання, акаунт у Telegram, пов'язаний із 31-річним Трифоновим, був учасником кількох каналів із назвами на кшталт "Школа 69/Молоді дівчата" та "Печиво з дитячого садка". Зазначається, що вперше цей акаунт зафіксували в таких спільнотах ще у серпні 2020 року.

Також, за інформацією Daily Mail, інструмент аналізу Telegram класифікував цей обліковий запис як такий, що активно взаємодіє з контентом, пов'язаним із дитячим сексуальним контентом. Водночас видання зазначає, що невідомо, чи мав хтось інший доступ до цього акаунта.

Трифонов працює старшим менеджером із персоналу програми Alabuga Start, яка діє на території особливої економічної зони "Алабуга" в російському Татарстані. Програма вербує молодих жінок із країн Азії та Африки, обіцяючи високооплачувану роботу, навчання, оплачений переліт, житло та медичне страхування.

Однак, за даними журналістських розслідувань і правозахисників, після прибуття до Росії багатьох учасниць змушують працювати на виробництві військових безпілотників, які використовує російська армія у війні проти України. Колишні учасниці також повідомляли про тривалі зміни, небезпечні умови праці, расизм, сексуальні домагання та інші форми жорстокого поводження.

У травні уряд Великої Британії запровадив санкції проти Трифонова та ще 6 осіб, причетних до Alabuga Start. До них застосували заморожування активів і заборону на в'їзд до країни.

Варто зазначити, що Трифонов брав участь у вербувальних поїздках до Уганди, Гани, Зімбабве та Замбії, де зустрічався з посадовцями, відвідував навчальні заклади та рекламував програму як освітню й кар'єрну можливість. При цьому, як стверджує видання, потенційним учасницям не повідомляли про роботу на військовому виробництві.

Міжнародна неурядова організація Global Initiative Against Transnational Organized Crime раніше заявляла, що програма Alabuga Start має ознаки торгівлі людьми через оманливе вербування та експлуатаційні умови праці. Уряд Південно-Африканської Республіки також попереджав молодь про ризики участі в цій програмі, зазначаючи, що подібні пропозиції можуть використовуватися для торгівлі людьми.