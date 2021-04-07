Головний "друг Росії" в Європі зробив щеплення китайською вакциною

Президент Сербії Александар Вучич вакцинувався китайським препаратом компанії Sinopharm. При цьому Сербія є чи не найбільш проросійською державою в Європі й вже давно проводить вакцинацію російським препаратом "Супутник V".

Щеплення сербський лідер зробив у прямому ефірі. Для цього обрав китайський препарат Sinopharm.

До слова Україна уклала договір з Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини

Я отримав вакцину й почуваюся чудово. Дякую нашим чудовим медичним працівникам. Дякую нашим китайським друзям,

– наголосив Александар Вучич.

Напередодні вакцинації він повідомив, що зробить щеплення саме китайським препаратом і подякує Китаю за постачання вакцини. Такий свій вибір він не пояснив.

Наразі Сербія проводить вакцинацію населення російським препаратом "Супутник V", а також китайськими Sinopharm і Sinovac.

Також держава вже придбала, але ще поки не отримала вакцини Pfizer/BioNTech та AstraZeneca/Oxford.