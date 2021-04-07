Головний "друг Росії" в Європі зробив щеплення китайською вакциною

Президент Сербії Александар Вучич вакцинувався китайським препаратом компанії Sinopharm. При цьому Сербія є чи не найбільш проросійською державою в Європі й вже давно проводить вакцинацію російським препаратом "Супутник V".
Джерело:Александар Вучич в інстаграмі
Щеплення сербський лідер зробив у прямому ефірі. Для цього обрав китайський препарат Sinopharm.
До слова Україна уклала договір з Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини
Я отримав вакцину й почуваюся чудово. Дякую нашим чудовим медичним працівникам. Дякую нашим китайським друзям,
– наголосив Александар Вучич.
Напередодні вакцинації він повідомив, що зробить щеплення саме китайським препаратом і подякує Китаю за постачання вакцини. Такий свій вибір він не пояснив.
Наразі Сербія проводить вакцинацію населення російським препаратом "Супутник V", а також китайськими Sinopharm і Sinovac.
Також держава вже придбала, але ще поки не отримала вакцини Pfizer/BioNTech та AstraZeneca/Oxford.
Що варто знати?
Сербія є чи не найбільш проросійською державою в Європі загалом та в центральній її частині зокрема. Сам Александар Вучич перебуває в хороших відносинах з Кремлем.
Попри те, що самого президента можна назвати проросійським, ще більш проросійською є сербська опозиція.
В України з Сербією дещо напружені відносини після початку російсько-української війни. Та між державами існує політичний компроміс: Сербія не визнає анексію Криму Росією, а Україна – одна з небагатьох, хто досі не визнав незалежність Косова.