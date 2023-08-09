Топменеджер відомої німецької компанії помер від укусу оси

Фінансовий директор німецького виробника вантажівок Daimler Truck Йохен Ґетц помер внаслідок укусу оси. Про його смерть офіційно повідомили на сайті компанії.

Ґетц загинув 5 серпня. В компанії не повідомили подробиці інциденту, однак всю історію з'ясували журналісти.

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Що відомо про смерть топменеджера

Видання Bild дізналося, що через укус оси у Ґетца почалась алергічна реакція. Чоловік давно мав алергію і завжди носив із собою набір першої допомоги у випадку укусу. Однак цього разу він не допоміг.

Йохену Ґетцу було 52 роки, 36 з яких він працював у концерні Daimler Group. Він прийшов у компанію одразу після університету.

У липні 2021 року Ґетц став членом правління Daimler Truck Holding, відповідаючи за фінанси та управління, закупівлю невиробничих матеріалів та послуг, а також інформаційні технології.

Він відіграв ключову роль в успішному становленні Daimler Truck після того, як компанія відділилася зі складу концерну, який згодом перейменували на Mercedes-Benz Group.

На жаль, трагічний випадок трапився попри те, що Ґетц знав про алергію та завжди мав при собі все необхідне. Проте іноді горе може застати й тоді, де зовсім цього не чекаєш. Зокрема у Харківській області дитина загинула через планшет.

Що відомо про випадок на Харківщині

8 серпня у Харківській області дівчинка вдома переглядала планшет, коли той був на зарядці. Раптом пристрій вибухнув у неї в руках й дитина отримала несумісні з життям травми внаслідок ураження струмом.

Тіло дівчинки направили до моргу для встановлення причин смерті. Поліція закликає громадян не користуватися телефоном або іншими гаджетами, які перебувають на зарядці. Адже під час заряджання пристрій нагрівається.