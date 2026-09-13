Лідерка АдН пообіцяла скасувати виплати частині українців та припинити допомогу Києву

Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель заявила, що в разі реалізації політики її політсили Німеччина припинить фінансову та військову допомогу Україні. Вона також закликала скоротити соціальні виплати для частини українців.

Про це пише Clash Report.

Яку заяву зробила Вайдель?

АдН виступає за припинення підтримки України та вимагає повернення військової допомоги.

Ми припинимо виплати Україні та будь-яку підтримку війни, а також висунемо Україні вимоги щодо повернення значних сум,

– сказала Вайдель.

Лідерка АдН також виступила за скасування виплат для частини українців, які перебувають у Німеччині, зокрема для військовозобов'язаних.

Понад мільйон українців у Німеччині отримують соціальні виплати. Це справді неймовірно, і з фінансової точки зору така ситуація більше не є стійкою,

– підкреслила вона.

За словами Вайдель, значна частина українців має повернутися до України. Особливо вона наголосила на молодих чоловіках призовного віку. Водночас заяви Вайдель відображають позицію саме АдН – ультраправої опозиційної партії Німеччини.

Нагадаємо, у Німеччині партія Сари Вагенкнехт BSW також планує просунути резолюцію проти подальшої військової та фінансової допомоги Україні.

Для просування резолюції BSW розраховує на підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Представники BSW заявили, що відмова від допомоги Україні є відомою позицією AfD, тому очікують на голоси її депутатів. Водночас офіційної домовленості між двома партіями про спільне голосування наразі немає.

У BSW виступають за припинення фінансової та військової підтримки України, аргументуючи це нібито економічним тягарем для Німеччини та ризиком поширення війни. Сама Сара Вагенкнехт раніше також закликала припинити фінансування оборони Києва та виступала за переговори з Росією.