"Фашистська держава": президент Азербайджану погрожує знищенням Вірменії

У стосунках Баку та Єревану, які вже понад рік ведуть переговори про укладання мирної угоди, назріває чергова ескалація. Президент Азербайджану зробив скандальну заяву про Вірменію.

В інтерв'ю місцевим телеканалам Ільхам Алієв заявив, що Вірменія є джерелом загрози для регіону, передає 24 Канал.

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Нова фаза ескалації на Кавказі

За словами очільника Азербайджану, "незалежна вірменська держава є фашистською". Він наголосив, що, мовляв, нею упродовж майже 30 років керували носії фашистської ідеології, які "сформували цю країну за своєю подобою".

Фашизм має бути знищений, і його знищить чи керівництво Вірменії, чи ми. Іншого виходу у нас немає,

– пригрозив Алієв.

Нагадаємо, що країни фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому. 19 вересня 2023 року Баку оголосило про початок "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабасі. Вже наступного дня невизнаний Нагірний Карабах капітулював. Вірменія офіційно визнала цю територію азербайджанською.

Наприкінці серпня 2024 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір. Детальніше про конфлікт між державами, можна прочитати тут.