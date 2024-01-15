Крім того, у майже 13 тисяч громадян країни-агресорки виявили алкогольний психоз. Про це свідчать дані федеральної служби державної статистики Росії, інформує 24 Канал.

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Росіян "косить" алкоголізм

Відповідно до даних, до 2021 року в Росії протягом 10 років знижувалася кількість людей із залежністю. Так, у 2010 році було виявлено 153,9 тисяч людей з діагнозом "алкогольна залежність" або "алкогольний психоз". А 2021 року кількість виявлених хворих скоротилася до 53,3 тисяч.

Однак уже у 2022 їх кількість зросла до 54,2 тисячі. Проте даних за 2023 рік росстат не надав.

РосЗМІ бідкалися через збільшення кількості людей з алкогольною залежністю у країні та вирішили дізнатися у спеціалістів, з чим це пов'язане. У Росії видали декілька версій, що могло стати причиною алкоголізму серед росіян.

Керівник наркологічної та психіатричної клініки Руслан Ісаєв вважає, що однією з причин зростання залежності стали "соціально-економічні потрясіння" та "посилення геополітичних протистоянь та санкційного тиску".

Однак у МОЗ Росії причиною зростання кількості людей із залежністю вважають пандемію коронавірусу.

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