Кроме того, почти в 13 тысяч граждан страны-агрессорки обнаружили алкогольный психоз. Об этом свидетельствуют данные федеральной службы государственной статистики России, информирует 24 Канал.

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Россиян "косит" алкоголизм

Согласно данным, к 2021 году в России в течение 10 лет снижалось количество людей с зависимостью. Так, в 2010 году было выявлено 153,9 тысячи человек с диагнозом "алкогольная зависимость" или "алкогольный психоз". А в 2021 году количество выявленных больных сократилось до 53,3 тысячи.

Однако уже в 2022 году их количество возросло до 54,2 тысячи. Однако данных за 2023 год росстат не предоставил.

РосСМИ жаловались на увеличение количества людей с алкогольной зависимостью в стране и решили узнать у специалистов, с чем это связано. В России было издано несколько версий, что могло стать причиной алкоголизма среди россиян.

Глава наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев считает, что одной из причин роста зависимости стали "социально-экономические потрясения" и "усиление геополитических противостояний и санкционного давления".

Однако в Минздраве России причиной роста числа людей с зависимостью считают пандемию коронавируса.

Алкоголизм в русской армии: что известно