В Алмати морги охороняють "зелені чоловічки": по журналісту відкрили вогонь

В Алмати озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків відкрили вогонь по журналісту "Дождя" Василю Полонскому та фотографу Василю Крестьяннікову. Вони перебували біля моргу в Алмати.

Спершу невідомий чоловік намагався перелізти через паркан та проникнути на територію морга. Його зупинили озброєні люди, які охороняли будівлю. Водночас на формі так званих "охоронців" не було жодних розпізнавальних знаків.

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Чоловік просив "не вбивати його".

Побачивши, що Полонський записує відео, вони (озброєні люди – 24 канал) почали кричати на нього та стріляти у повітря, а потім в асфальт йому під ноги,

– мовиться у повідомленні.

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В Алмати загинули вже 2 дітей

Станом на 8 січня відомо про 2 дітей, загиблих під час сутичок у Казахстані. Обидві трагедії сталися в Алмати.

Ще 6 січня 4-річна дівчинка вирушила разом з дядьком за продуктами. Коли автівка проїжджала повз площу, куля влучила дитині у голову.

Також в Алмати загинув 11-річний хлопчик. Куля влучила у нього під час прогулянки з батьками.

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Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.