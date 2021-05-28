Альянс хотів провести засідання Ради Росія – НАТО: у Кремлі не оцінили ініціативу

Північноатлантичний альянс неодноразово пропонував Москві провести спільне засідання Ради Росія – НАТО. Однак Росія не прийняла жодного запрошення.

Про це заявило видання ZN.UA з посиланням на джерела в Кабінеті Міністрів України.

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Наразі невідомо, якою б була тема розмови засідання Ради Росії – НАТО. Зазначимо, що саміт Альянсу має відбутися 14 червня.

Додамо, що Росія до 2014 року співпрацювала з Альянсом у кількох секторах. Серед них: боротьба з тероризмом, військове співробітництво та співпраця щодо Афганістану. Однак після збройної агресії Росії на Донбасі та окупацію Криму НАТО припинив співпрацю.

Реакція України

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба дорікнув НАТО у тому, що Альянс не може знайти формат участі України в саміті Альянсу. Також він обурився тим, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій Росії проти України.

Ми розуміємо бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність, приклади таких самітів були, зокрема, у 2017 році в Брюсселі. Але, якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій Росії проти України в чорноморському регіоні,

– зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ також висловив жаль, що дані Україні обіцянки про членство припадають пилом 13 років.