Аляску сколихнув найпотужніший за десятки років землетрус: моторошне відео

Біля узбережжя Аляски у США стався потужний землетрус, магнітудою 8,2. Наразі інформації про постраждалих чи жертв немає.

Підземні поштовхи 29 липня спровокували небезпеку виникнення цунамі у Тихому океані. Втім, згодом з'ясувалося, що такої загрози вже немає.

Раніше Поблизу Аляски – кілька потужних землетрусів: є загроза цунамі

Землетрус став найпотужнішим у цьому регіоні від початку 2021 року. Водночас, як пише CBS, підземні поштовхи стали найсильнішими у Північній Америці з 1964 року.

Наслідки потужного землетрусу

Землетрус приніс чимало лиха: зруйновані дороги та різні конструкції, натомість будинки в окрузі, на щастя, залишилися цілими.

Підземні поштовхи сталися на відстані 91 кілометра від Перрівілля на Алясці та за 800 кілометрів від Анкориджа, найбільшого міста штату. Їхній осередок був на глибині у 3,4 кілометра.

У Кадьяку вулицями їздили автомобілі з включеними сиренами, аби застерегти про ймовірність виникнення цунамі. Люди масово покидали місто, через це утворилися затори. Місцеві повідомляли, що через загрозу цунамі там навіть почали евакуацію.

Руйнівний землетрус зняли на відео місцеві жителі в Кадьяку: дивіться відео



За інформацією Американської геологічної служби, після першого землетрусу відбулися ще два, але не з такою сильною магнітудою – 6,2 і 5,6 відповідно.