У Білорусі раптово помер політв'язень Пушкін: чим він відзначився

Помер білоруський політв'язень, художник Алєсь Пушкін. Причина його смерті – наразі невідома.

Пушкіну було 57 років. У березні 2022 року його засудили до 5 років позбавлення волі. Про смерть чоловіка повідомила його дружина у соцмережах, інформує 24 Канал.

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Що відомо про білоруського політв'язня

Раніше Пушкіна засудили до 5 років позбавлення волі. Підставою для порушення кримінальної справи стало розміщення на виставці, що проходила у приміщенні закладу "Центр міського життя" 2021 року, портрета Явгєна Жихара з автоматом на плечі авторства художника Пушкіна.

Згідно з повідомленням прокуратури, під час виставки Пушкін "характеризував Жихара як людину з білоруського опору, борця з більшовиками, чим славив та схвалював його дії".

Таким чином, Пушкін використав мистецтво з метою вираження політичної волі як мінімум з 1989 року. Тоді художник нагадував співвітчизникам про 71-у річницю утворення Білоруської народної республіки.

За словами дружини Пушкіна, він помер у колонії за "нез'ясованих обставин".

У Вільнюсі білоруси з портретами Пушкіна вже почали нести квіти і запалювати лампади.

У Вільнюсі вшановують пам'ять Пушкіну / фото із соцмереж

Нагадаємо, що нещодавно не стало міністра транспорту і комунікацій. Так, на 47-му році життя 4 липня раптово помер міністр транспорту та комунікацій Білорусі Олексій Авраменко. Він обіймав посаду заступника міністра транспорту та комунікацій Білорусі з 2013 року, потім був першим заступником міністра транспорту та комунікацій, та врешті – міністром цього відомства.

До речі, також раніше у Білорусі помер очільник міністерства закордонних справ Володимир Макей. Чому помер дипломат – невідомо. Ніщо не вказувало на погіршення стану його здоров'я.