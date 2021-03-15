Амбітні плани Метінвесту виведуть шахтарський Донбас на новий рівень, – фахівці

Компанія Метінвест придбала активи Покровської вугільної групи. Тут за одну зміну у середньому добувають близько 600 тонн коксового вугілля, а за рік обсяги сягають понад 6 мільйонів тонн.

З лави сировину транспортують на Свято-Варваринську збагачувальну фабрику. Екологічно це дозволяє зробити канатно-стрічковий конвеєр, довжиною понад 5 кілометрів. На підприємстві запевняють, він не має аналогів у Європі. На фабриці вугілля перетворюють на вугільний концентрат преміумкласу, а на шахті сьогодні працюють понад 7 тисяч працівників.

Метінвест – це великий стабільний покупець коксового вугілля та великий стабільний споживач цього продукту. Відповідно, і шахтоуправління, і шахта будуть завантажені на свої максимальні можливості. Тобто вони зможуть стабільно працювати. Вони зможуть фінансово забезпечувати як свою роботу, високі зарплати своїх працівників, так і сплачувати податки на території своєї присутності. Це та ситуація, коли виграють обидві сторони,

– сказав генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

"Розвиток підприємства безпосередньо залежить від того, як купується вугілля. Якщо брати компанію Метінвест, то це гарантія того, що здобуте нами вугілля буде потрібне металургам. І в складі компанії Метінвест завжди знайдеться гарантований покупець. А це значить стабільність і розвиток для нашого підприємства", – зазначив шахтар ПАТ "Шахтоуправління Покровське" Антон Заярний.

Стабільність гарантує і будівництво 12-го блоку підприємства, який є новою шахтою з власною інфраструктурою та технологічними циклами. Запуск блоку створить 3 тисячі нових робочих місць та збільшить обсяги видобутку коксівного вугілля.

"Інвестор і ми – будівельники – дивимося в майбутнє. У шахти амбітний проєкт давати 8 млн тонн на рік. І саме тому ми починаємо будувати 12 блок. Там буде 2 найглибших стовбури в Європі по 1 400 метрів. Я впевнений, що ми теж освоїмо цю справу, наші люди на це налаштовані", – зауважив директор з капітального будівництва ПАТ "Шахтоуправління Покровське" Віктор Левіт.

До того ж шахтоуправління є містоутворюючим підприємством, яке наповнює грошима половину міського бюджету.

Міський голова Покровська Руслан Требушкін сказав, що стабільне наповнення компанією Метінвест Покровського місцевого бюджету впродовж 5 років дозволить вирішити багато питань, які ставлять жителі перед владою міста.

Фахівці сподіваються, що втілення амбітних планів виведе шахтарський Донбас на новий рівень інноваційного розвитку і в цілому покращить вугільну промисловість країни.