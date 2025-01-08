Платформа Buy Me a Coffee поширила мем із солдатом КНДР: тепер там просять вибачення

Платформа для донатів Buy Me a Coffee на своїй сторінці в X 5 січня поширила мем, що спровокував хвилю обурення в соцмережах. На ньому було зображено північнокорейського солдата, залученого до війни проти України.

Згодом допис видалили, а компанія попросила вибачення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Buy Me a Coffee. Мем буцімто створив сторонній сервіс.

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"Відверто божевільний" жарт

Скриншот допису 7 січня опублікувала українська платформа UNITED24. На мемі від Buy Me a Coffee зображено військового з КНДР.

Він лежить із телефоном у руках і усміхається. Підпис до фото був таким: "Те відчуття, коли читаєш повідомлення від тих, хто тебе підтримує".

Користувачі в Інтернеті кажуть, що такий мем є "безглуздим" і "відверто божевільним" для американської компанії, яка його розмістила,

– написали в UNITED24.

Скриншот допису Buy Me a Coffee з мемом / UNITED24

Опісля команда Buy Me a Coffee подякувала за критику.

Він (Мем – 24 Канал) був створений стороннім сервісом, який ми використовуємо для мемів, і ми видалили його, як тільки зрозуміли помилку. Ми глибоко шкодуємо про завдані образи та вживаємо заходів, щоб гарантувати, що це не повториться,

– написали в платформі.

У серпні 2024 року 24 Канал писав, що американська компанія Buy Me a Coffee змінила політику щодо українців. Там вирішили більше не залучати нових авторів контенту з України. Зміна пов'язана з війною, що ускладнює перевірку місцеперебування користувачів.