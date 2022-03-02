Американські військові у захваті від професійності наших захисників, – Резніков

Україна вже сьому добу демонструє усьому світу та ворогу свою силу та стійкість. А українські військові стали справжнім натхненням.

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив ситуацію з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Останній дуже високо оцінив підготовку військових.

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Навіть досвідчені американські військові у повному захваті від професійності наших захисників та стійкості нашого народу,

– пише Резніков.

Світ все більше допомагає

Резніков наголосив, що Україна отримує все більше допомоги. І що кількість країн, які цю допомогу надають, також зростає. Долучаються навіть ті, щодо кого це вважалося неможливим. До України вже прибули і стали на бойові чергування нові байрактари. Буде більше стінгерів і джавелінів.

"Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони. Ми на передовій вільного світу", – пише міністр.

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