Звозив мати в "російський" Крим: американський блогер пропагує окупацію українського півострова

Американський блогер російського походження записав у тіктоці "зворушливе" відео. Воно дійсно могло б розчулити тисячі людей, якби у ньому хлопець не пропагував окупацію українського Криму Росією.

Відео з'явилося у тіктоці хлопця з нікнеймом alexbuie. На ньому юнак показує свою подорож з мамою з Америки до Криму.

Важливо Посперечались через Крим: у центрі Харкова влаштували різанину – відео 18+

Ідея відео

Хлопець вирішив зробити подарунок на день народження своїй мамі та відвезти її на батьківщину, в окупований нині Армянськ. Вона не була на півострові вже 22 роки, тож поїздка багато значила для неї. На початку відео він показує свій паспорт США і паспорт Росії його матері.

Нюанс в тому, що по монтажу можна визначити їх приблизний маршрут (США – Санкт-Петербург / Москва – Крим), отже він потрапив на територію Криму не через український кордон, тобто незаконно.

Чому це важливо

У такий спосіб тіктокер показує, що можна порушувати правила та чхати на невизнання міжнародною спільнотою окупації Криму.

Відео блогера, що підтримує окупацію Криму: дивіться відео