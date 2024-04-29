Американський фонд Argentem Creek Partners фінансує бізнес росіян близьких до "Роснєфті", – ЗМІ

Американський інвестиційний фонд Argentem Creek Partners (ACP) надав венчурний кредит у розмірі 20 мільйонів доларів філіппінській фінтех-компанії Salmon, співзасновниками якої є російські бізнесмени Павло Федоров та Георгій Чесаков.

Дані росіяни займали керівні посади у підсанкційній Tinkoff Group, "Роснєфті" та працювали у російському уряді. Про це повідомляє французьке видання Intelligence Online.

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За даними з сайту АСР, цей кредит став найбільшим в історії венчурним кредитом, виданим технологічній компанії серії А на Філіппінах та вивів Salmon на позиції однієї з найбільш швидкозростаючих фінтех-компаній Південно-Східної Азії. У січні 2024 року компанія Salmon поглинула Rural Bank of Santa Rosa та отримала банківську ліцензію Філіппін. Це дозволить фірмі росіян розширити масштаби своїх кредитних операцій у країні.

Видання нагадує, що ACP, заснований Деніелом Чепменом, "американським підприємцем з широкими зв'язками в російськомовному світі", з початком війни з великим ентузіазмом позиціонує себе як провідного інвестора в Україні. Тому, на думку французьких журналістів, фінансування ним російського проєкту виглядає більше, ніж дивним. Адже, попри те, що Salmon позиціонується як стартап, ним, за даними Intelligence Online, керують потужні російські бізнесмени.

Зокрема, співзасновник та генеральний директор Salmon Георгій Чесаков будував усю свою кар'єру у Tinkoff Group, основний актив якої – Тінькофф Банк – на початку 2023 року був включений до десятого пакета санкцій Євросоюзу щодо Росії. До весни 2022 року він очолював відділ міжнародного зростання.

Павло Федоров з листопада 2021 року по березень 2022 був співголовою правління тієї ж Tinkoff Group. А до того – старшим віцепрезидентом гірничодобувного гіганта "Норильський нікель" та віцепрезидентом "Роснєфті", нафтової компанії, яка на 70% належить Росії.

Як зазначає Intelligence Online, після того, як Федоров пішов з посади в "Роснєфті", він "залишився в серці компанії на більш неформальній посаді правої руки її голови та генерального директора Ігоря Сєчіна, який є одним з найвідданіших високопосадовців Володимира Путіна з часів їхньої спільної роботи в мерії Санкт-Петербурга в 1990-х роках".

Після "Роснєфті" Федоров також працював заступником міністра енергетики, був відповідальним за нафтогазовий сектор.

Проте, як звертають увагу французькі журналісти, у пресрелізах ACP і Salmon немає жодної згадки про їхню незручну минулу близькість до російського підсанкційного бізнесу чи уряду.

Натомість – пресслужба АСР наводить слова президента та співдиректора фонду Маартена Терлоу:

Argentem Creek Partners радий стати важливим компонентом структури капіталу Salmon. Ми є довгостроковим інвестором, орієнтованим на створення цінності, і раді підтримати Salmon в їх амбітному прагненні розширити фінансову інклюзію в регіоні.

Як нагадує видання, АСР веде запеклу лобістську кампанію та судову тяганину за активи українського холдингу GNT Group, які в основному зосереджені в зерновому терміналі Одеського морського торговельного порту.

Раніше бенефіціари GNT Group Сергій Гроза та Володимир Науменко заявили, що у кінці 2022 року фонд в рамках кредитної суперечки розпочав рейдерське захоплення бізнесу холдингу. За їх словами, всі дії АСР направлені на свідоме зниження вартості активів з метою отримання всього бізнесу групи за найнижчою ціною, з подальшим його перепродажем. Ця ситуація також створила загрозу роботі "зернового коридору" взимку-восени 2023 року.

Також журналісти публікували інформацію, що Джон Паттон у листопаді 2022 року зустрічався у Відні головою Наглядової ради UkraineInvest та народним депутатом від "Слуги народу" Давидом Арахамією. Тоді ж, як повідомляли ЗМІ, Арахамія міг вести перемовини про можливий продаж бізнесу GNT Group третій стороні. Народний депутат не відповів на запит щодо спростування цієї інформації.

Нещодавно регіональний керівник фонду АСР Джон Паттон в інтерв’ю ЗМІ також заявив:

Українська влада знає про нашу справу і зацікавлена допомогти. Зокрема, я бачу, що є інтерес з боку Офісу Президента. Ми мали численні зустрічі, під час яких керівники Офісу висловили свою чітку підтримку.

13 березня 2024 року Окружний суд міста Нікосія (Кіпр) скасував наказ про призначення тимчасового ліквідатора в G.N. Terminal Enterprises Limited (Кіпр; материнська компанія холдингу GNT Group). Ліквідатора незаконно призначили 10 березня 2023 року за заявою кредитора Argentem Creek Partners (ACP). Судді також скасували всі рішення, прийняті ліквідатором.