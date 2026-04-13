Ми побували там, – генерал США сказав, що його вразило на фронті в Україні
- Генерал армії США у відставці Девід Петреус разом з американською делегацією побував на фронті. Він розповів, що його найбільше вразило.
- Сили оборони України вибудували надійну систему, яка дозволяє ефективно стримувати росіян.
Сили оборони України вибудували надійну систему, яка дозволяє контролювати ситуацію на фронті. Зараз окупанти фактично не мають просувань на передовій.
Генерал армії США у відставці Девід Петреус розповів 24 Каналу, що він разом з американською делегацією побував як в Харкові, Ізюмі, Дніпрі та Запоріжжі, так і на одному з об'єктів, де керують операціями із застосуванням дронів. Враження у нього надзвичайно позитивні.
Що його вразило на війні в Україні?
За словами Петреуса, зараз чітко видно, що Сили оборони України надійно контролюють ситуацію на фронті. Система, яку вдалося вибудувати, допомагає ефективно знищувати окупантів. А передача даних з моменту виявлення російського солдата – до його знищення йде надзвичайно швидко.
Під час візиту генералу вдалося побачити один з таких епізодів. "Мавік" виявив російського окупанта, який хотів переміститися на іншу позицію.
Він побачив, що над ним у повітрі дрон, тому кинув рюкзак та почав прискорюватися, щоб добігти до безпечної позиції. В цей час підлетіли FPV-дрони. Все це координується на великих екранах через карту та усі інші необхідні засоби,
– зазначив Петреус.
Також Україна вибудувала надійну систему позицій, які захищають від російської артилерії та ударів безпілотниками. А дрони на війні виконують зараз абсолютно різні ролі: від логістики – до евакуації поранених, якщо говорити про наземні роботизовані комплекси.
Що відомо про виробництво зброї в Україні?
- Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду Сергій Стерненко оголосив збір на дрони з секретною технологією, проти якої Росія не має протидії. Упродовж кількох днів вдалося назбирати 100 мільйонів гривень.
- Українська компанія Fire Point завершує розробку двох надзвукових балістичних ракет FP-7 та FP-9. Дальність першої ракети – 300 кілометрів, а другої – до 850 кілометрів, що дозволить їй долетіти до Москви.
- Українські дрони-перехоплювачі є надзвичайно ефективними проти "Шахедів" та інших схожих безпілотників. До прикладу, у березні дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі ворожих БпЛА.