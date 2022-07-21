Війна в Україні досі непередбачувана через низку факторів: що може радикально змінити її хід

Ситуація на фронті дуже динамічна та не піддається прогнозам. ЗСУ ламають всі плани окупантів, але ті попри великі втрати не припиняють наступальних дій.

російські окупанти не змінили своїх намірів щодо знищення України та вирішили затіяти довгу гру на виснаження. Американський письменник Девід Ігнатіус вважає, що кілька факторів можуть різко переламати хід подій.

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Які фактори можуть різко вплинути на війну

Згідно із планом росіян, тривала війна виснажить українську економіку, а партнери України втратять до нас інтерес. Задум ворога можуть зламати дипломатичні та військові зрушення.

Успішне використання ЗСУ систем HIMARS вже почало неабияк впливати на ситуацію. Українські герої завдяки вдалим ударам по складах та командних пунктах ворога підняли свою бойову впевненість, а в Європі вже почали говорити про те, що ці системи для ЗСУ потрібно було передати набагато раніше. У Пентагоні також переконані, що українська армія показала просто шалену ефективність їх застосування. Партнери прогнозують, що швидке надання нової зброї та навчання десятків тисяч воїнів ЗСУ дадуть результати у найближчій перспективі.

Що стосується внутрішньої ситуації в країні, то наш народ показав неймовірну єдність та здатність спільно долати важкі виклики. Політикум також демонструє стабільність, але зіткнення різних груп може мати негативні наслідки.

Третій вагомий фактор – міжнародна підтримка і союзники, й на цьому фронті Україна перемагає росію. путін намагається заручитися підтримкою Юлизького Сходу, але його позиції вже явно програшні, щоб хтось ризикував вступати з ним в активну взаємодію.

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