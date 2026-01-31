У Гренландії чоловік підняв американський прапор і заявив, що він "з уряду США"

У столиці Гренландії німець намагався підняти американський прапор. В такий спосіб він хотів висміяти політику США щодо острова, однак його дії дуже обурили гренландців.

Чоловік видавав себе за урядовця США. Про це пишуть TV2 та DR.

Для цього він це зробив?

В столиці Гренландії, німець намагався підняти прапор Америки. Спершу чоловік запевняв, що він з американського уряду. Однак, виявився коміком із сатиричної німецької програми Extra 3, визнали в телекомпанії, яка транслює передачу.

Вони кажуть, що чоловік "вдавав", що хоче піднести прапор для зйомки сатиричного фільму, що мав стосуватись дій США стосовно Гренландії. Та все ж за цей вчинок було оформлено штраф.

Редакція зауважила, що не мала на меті висміяти гренландців, та висловили занепокоєння, що склалось таке враження. Не зважаючи на це, користувачі X гостро відреагували на вчинок коміка, назвавши це виявом неповаги до жителів острова.

На місці була журналістка DR у Гренландії Сесілі Каллеструп. Вона розпитала чоловіка хто він.

Він сказав, що він з американського уряду. Пізніше ми з'ясували, що він комік. Але людям тут це не здалося смішним. І я просто не думаю, що він усвідомлює, наскільки серйозною була – і досі є – ця ситуація для гренландців. Його здивувало, наскільки вони розлютилися,

– розповіла вона.

Невдовзі сам комік – Максі Шафрот прокоментував інцидент. Він вибачився та визнав, що сатира не спрацювала так, як він планував. Чоловік зазначив, що мав "намір зіграти роль зарозумілого американця, який думає, що може взяти все, що забажає, бо саме такий вигляд зараз має зовнішня політика США".

Яка зараз ситуація довкола дій США щодо Гренландії?