Американці азійського походження масово купують зброю через расистські напади

У США американці східного походження почали активно купувати зброю. Все тому, що у 2020 році різко збільшилася кількість нападів на тлі расової ненависті. Причиною погіршення відносин у суспільстві стала пандемія коронавірусу.

Азійці склали майже половину всіх клієнтів окремих точок продажів зброї. Продавці відзначили, що таке сталося вперше, адже раніше громадяни США східного походження не мали особливого інтересу до зброї.

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На скільки зросли злочини

За 2020 рік загальна кількість злочинів на тлі ненависті впала на 7%. Однак щодо людей азійського походження показник виріс на 149% за рік. Пік насильства припав на березень і квітень. Він збігся зі зростанням числа випадків захворювання COVID-19.

За даними продавців зброї, азійці купують не лише вогнепальну зброю, а й перцеві балончики. Люди планують так захищатися.

Не обійшлося без Трампа

Видання зауважує, що на виникнення ненависті до азійців вплинули висловлювання тодішнього президента США Дональда Трампа. Той постійно звинувачував Китай у пандемії коронавірусу.

Останні випадки насильства проти азійців

16 березня в Атланті відбулася масова стрілянина. У трьох спа-центрах розстріляли 8 людей, серед яких 6 жінок азійського походження. Крім того, у Нью-Йорку на 2 працівників компанії Xi'an Famous Foods напали у метро.

У власника ресторану Shanghai Garden у Чикаго Джека Чена впав дохід на 25%. Все тому, що люди поширюють чутки, ніби в його закладі продають їжу, заражену коронавірусом.