Іде війна, їсти заборонено: українці мемами відповіли американцям на закиди про МакДональдс

У громадян багатьох держав, зокрема, США, які бачили війну лише у підручниках з історії, в голові склалося хибне враження про те, який вигляд повинна мати країна, де точаться бойові дії. Тож у твітері вони дивуються: як це так, що українці не лише сидять у бомбосховищах, а й насолоджуються їжею у МакДональдс.

Ба більше, у соціальній мережі вони почали припускати, звідки кошти як на функціонування самого ресторану, так і на можливість купівлі там МакМеню. На їхнє обурення українці відповіли традиційно – мемасиками, пише 24 Канал.

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Звідки гроші на гамбургери?

Хвиля здивування, ба більше, обурення цивільним життям українців прокотилася у суботу, 27 травня. Спровокувало її відео з київського закладу, наповненого відвідувачами в розпал російсько-української війни, яке викликало дисонанс з уявною картинкою у голові.

"Вестерни" обурилися життям у тиловому місті, яке все одно регулярно зазнає ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе. Адже, на їхню думку, якимось чином усе це – фінансується безпосередньо з кишені "платників податків США", на що йдуть "мільярди доларів щомісяця".

"Платники податків" сильно обурені / Скриншоти

Зауважимо, що на ці закиди українці зі сміхом поцікавилися, де можна знайти заклад, де все оплачено американськими платниками податків. Адже навіщо ж тоді платити за макфлурі з власної кишені?



Не всі знають, як оплатити похід у МакДональдс грошима американських платників податків / Скриншот



Насправді оплатити страви в МакДональдс можна з американських податків / Скриншот



Навіщо Patriot, якщо є Біг Мак / Скриншот

До речі, над такими коментарями співвітчизників, іронічно посміявся й інший громадянин західної країни.



Чому українці платять за їжу / Скриншот з твітера

Тож західні коментатори не знайшли нічого кращого, ніж закликати перестати допомагати Україні. Адже якщо ми не доїдаємо останні шматочки хліба та не п'ємо лише воду, значить, не така вже й страшна війна, не так вже потрібна Україні та допомога.

Однак у відповідь вони отримали холодні питання, чи означає це, що вони б хотіли навпаки бачити більше фото та відео з мертвими громадянами України. І якщо так – то нехай звернуть увагу на міста, які завдяки росіянам перетворилися на суцільні руїни. Наприклад, на Бахмут.



Або хоча б просто відвідають Київ, що регулярно перебуває під обстрілами / Скриншот

Цікаво, що серед коментарів не одне зауваження було щодо того, що заклади МакДональдсу в США мають значно гірший вигляд, ніж той, який представлений на відео. На що українці гостинно запросили до нашої держави: "Якшо їм зле в Чікаґо, то хай приїздять сюди".

МакДональдс в Україні краще, ніж в США / Скриншоти

Однак задля справедливості варто зазначити, що серед гнівних коментаторів знайшлося й чимало ботів. А також адекватних людей, які зазначили, що відео з київського МакДонльдсу лише підтверджує – допомога Заходу допомагає.

Українці відповіли мемами

Цікаво, що не пройшло й доби, як українці у відповідь створили флешмоб про McDonald's за мотивами твітів американців і в його межах накреативили не один мемасик. Зокрема, у відповідь тим, хто турбується американськими податками, опублікували іронічні твіти з підписами "ось на що йдуть наших 700 мільярдів щомісяця".

Ось куди йде мільярд грошей щомісяця / Скриншоти

Також українці у коментарях до обурення громадян США залишили й чимало текстових власних зауважень. Зокрема, зауважили, що так насправді в Україні святкують чергову партію ліквідованих ворогів. А також підкреслили, що американський бізнес – не благочинна організація, яка приймає в оплату зброю, надану для захисту України.

Натомість бізнес, зокрема, МакДональдс, є джерелом надходжень у бюджет, звідки, сюрприз, також фінансується оборона країни.

Українці відповіли мемами на закиди "платників податків" / Скриншоти

Не оминули увагою й те, що обурливі твіти могли залишати російські англомовні боти. А також зі сміхом зауважили, що "McDonald’s від них втік, от їх жаба і дере".