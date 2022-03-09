Американці підтримують найжорсткішу санкцію проти Росії

США наклали заборону на імпорт російського газу, нафти та енергію. Це підтримують понад 80% американців.

Про це свідчать результати, які провели у Reuters та Ipsos poll. Жителі США підтримують найжорсткішу санкцію проти Росії, попри можливе зростання цін.

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Американці готові переплачувати

Рішення Джо Байдена позитивно сприйняли. Американці вважають, що купувати російський газ та нафту недоречно, зважаючи на російсько-українську війну.

Вони навіть готові платити більше, адже середня ціна вже рекордно зросла. Мовиться про близько 4,17 долара за 1 галон бензину.

Цікаво, що підтримка, згідно з опитуванням, залишилась також ж як і раніше – ще до того, як Джо Байден оголосив про заборону на імпорт.

Зазначимо, що ще згідно цим же опитування більшість американців підтримують і запровадження безпольотної зони над Україною. Понад 73% висловились, що це потрібно навіть, якщо наслідком буде прямий військовий конфлікт із Росією.



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