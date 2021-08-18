Американці поскаржились на симптоми "гаванського синдрому": до чого тут Росія
Джерело:The Wall Street journal
Двоє американських службовці, які перебувають у Німеччині, поскаржилися, що відчувають симптоми "гаванського синдрому". Ймовірно, він виникає від дії мікрохвильової зброї.
Постраждалі працюють над пов'язаними з Росією питаннями
Набір таких симптомів уперше зареєстрували в 2016 році на Кубі. Тому сидром і отримав назву "гаванського".
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Після цього дипломати скаржилися на схожу симптоматику в Китаї, Росії, Австрії та Польщі. Також повідомляли про інциденти у Вашингтоні. Однак це перший випадок виникнення такої симптоматики в країні НАТО, де розміщене американське озброєння.
За словами дипломатів, останніми місяцями вони відчували:
- нудоту,
- головний біль,
- біль у вухах,
- втому,
- безсоння,
- безсилля.
При цьому дипломати зазначили, що аналогічні інциденти були зареєстровані серед американських чиновників і в інших європейських країнах.
Деякі постраждалі є офіцерами розвідки чи дипломатами, які працюють над пов'язаними з Росією питаннями. Мовиться про експорт газу, кібербезпеку та політичне втручання.
Держдеп не коментує ситуацію
Один із постраждалих розповів, що в березні він відчув різкий біль, шум і тиск у вухах. Лікарі діагностували черепно-мозкову травму, подібну до тієї, яку спостерігали в людей, які постраждали від дії ударних хвиль при вибухах. Наразі дипломат лікується в Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда в Мериленді. Де саме з ним трапився інцидент не уточнюють, але відомо, що це європейська столиця.
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У Держдепі нічого не коментують, посилаючись на таємницю розслідування. Однак чиновники переконують, що це питання є пріоритетним.
В Австрії захворіли 20 чиновників
У Австрії на загадкові симптоми скаржилися близько 20 посадовців. Більшість з них є офіцерами розвідки.
Ми дуже серйозно ставимося до цього, ми несемо відповідальність за захист здоров'я та безпеку дипломатів. Це кидає виклик нашій репутації як міжнародного центру діалогу,
– сказав один із австрійських чиновників..
Деякі офіційні особи в США вважають, що скарги можуть бути пов'язані з використанням мікрохвильової зброї. Робочу групу з розслідування цих випадків у ЦРУ очолює посадовець, який розшукував терориста Усаму бен Ладена.
Що відомо про мікрохвильову зброюЗброя спрямованої енергії (часто називають лазерною) випромінює енергію у заданому напрямку без застосування дротів та інших провідників. Вона може досягати летального та нелетального ефекту. Такий вид зброї існує, але перебуває на стадіях тестування.
Росія за часів Радянського Союзу почала випробовувати техніку спрямованої енергії. Це імпульсивна мікрохвильова зброя, яка використовує електромагнітне випромінення для ураження цілей.