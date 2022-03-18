Американці відправили Харкову медикаментів на 880 тисяч доларів

18 березня 2022 , 11:01
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне Харків

У Харкові очікують на медичну допомогу зі США. Місто отримає ліки з Чикаго на суму 880 тисяч доларів.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Йому вдалося домовитися з мером Чикаго про медичну допомогу. 

Важливо Пожежа на "Барабашово", який обстріляли окупанти, локалізована, – Терехов

За його словами, ліки вже відправили в Україну. Зовсім скоро вони надійдуть до Харкова: медикаменти допоможуть пораненим українцям.

Я переговорив з мером Чикаго, нам відправлено вже медикаменти на 880 тисяч доларів, медикаменти, які потрібні пораненим,
 – зазначив Терехов.

Як зараз виглядає центр Харкова: дивіться відео

 

Автор: Петро Синєокий