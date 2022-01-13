Американці захопилися влучною стрільбою по бойовиках від української снайперки

Американські морпіхи звернули увагу на архівне відео, зняте на Донбасі. На кадрах зображена майстерність української снайперки, яка не залишила байдужими американців.

Відповідний ролик опублікував письменник та колишній військовослужбовець США Джош Брукс.

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На оприлюднених кадрах видно, як проросійські бойовики пересувалися окопами під прикриттям темряви, проте їх вдалося помітити завдяки прицілу з тепловізором.

Унаслідок роботи снайпера, яким виявилася доброволець Правого сектору Олена Білозерська, окупантів ліквідували. Оприлюднене відео демонструє ефективність використання тепловізорів за їх вмілого використання. Як зазначає Брукс, подібні технології тепер доступні для багатьох країн.

Сама Олена Білозерська вже відреагувала на увагу з боку американських військових. На своїй сторінці у фейсбуці вона написала:

Дуже цікаво читати в коментарях, як американці намагаються розібратися у нашій військово-політичній ситуації.

Робота української снайперки на Донбасі: дивіться відео

Повний текст публікації Олени Білозерської:

На американській мілітарній спільноті виклали архівне відео моєї стрільби по противнику. Дуже цікаво читати в коментарях, як американці намагаються розібратися у нашій військово-політичній ситуації.