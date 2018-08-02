20:36
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Американці готують смартфон з голографічним екраном та 4 камерами на передній панелі

336 Читать новость на русском
Смартфон Red Hydrogen One
Смартфон Red Hydrogen One / ixbt.com

У США сертифікували випуск смартфону Red Hydrogen One, що отримає голографічний екран та титановий корпус. Також пристрій отримає одразу 4 модулі фронтальної камери.

Про це пише ixbt.com.

Смартфон працює із двома SIM-картами і підтримує всі частоти LTE. Його оснастили чіпом Snapdragon 835, обсяг оперативної пам'яті становить 6 ГБ. З коробки пристрій отримає операційну систему Android 8.1 Oreo.

Читайте також: Просто космос: смартфон HubblePhone отримає 3 екрани і камеру-"телескоп"

Red Hydrogen One

Red Hydrogen One отримає 4-модульну селфі-камеру

Як свідчать знімки, на фронтальній панелі розміщені одразу 4 датчики камери. На задній панелі розміщена здвоєна основна камера і роз'єм для підключення додаткових модулів.

Red Hydrogen One

Red Hydrogen One доступний у титановому корпусі 

Ємність акумулятора Red Hydrogen One становить 4510 мАг.

Презентація нового смартфону має відбутись до кінця серпня. Ціни на Red Hydrogen One стартують від 1195 доларів (31 тисяч гривень). Версія в титановому корпусі обійдеться у 1595 доларів (41 500 гривень).

Red Hydrogen One

Ціна на Red Hydrogen One стартує від 1195 доларів

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Новини США Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Huawei представила свій смартфон-велетень Honor Note 10: характеристики та ціна
 31 липня , 20:02
В Індії телефон став причиною смерті підлітка
 1 квітня , 17:09
ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за відомі бренди
 сьогодні , 21:03
Нові бюджетні смартфони від TP-Link вийшли на український ринок
 3 серпня , 09:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук