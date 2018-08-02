Американці готують смартфон з голографічним екраном та 4 камерами на передній панелі

У США сертифікували випуск смартфону Red Hydrogen One, що отримає голографічний екран та титановий корпус. Також пристрій отримає одразу 4 модулі фронтальної камери.

Про це пише ixbt.com.

Смартфон працює із двома SIM-картами і підтримує всі частоти LTE. Його оснастили чіпом Snapdragon 835, обсяг оперативної пам'яті становить 6 ГБ. З коробки пристрій отримає операційну систему Android 8.1 Oreo.

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Red Hydrogen One отримає 4-модульну селфі-камеру

Як свідчать знімки, на фронтальній панелі розміщені одразу 4 датчики камери. На задній панелі розміщена здвоєна основна камера і роз'єм для підключення додаткових модулів.

Red Hydrogen One доступний у титановому корпусі

Ємність акумулятора Red Hydrogen One становить 4510 мАг.

Презентація нового смартфону має відбутись до кінця серпня. Ціни на Red Hydrogen One стартують від 1195 доларів (31 тисяч гривень). Версія в титановому корпусі обійдеться у 1595 доларів (41 500 гривень).

Ціна на Red Hydrogen One стартує від 1195 доларів

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