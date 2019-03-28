21:00
28 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Зоряні війни" Путіна. Ленін проти гномів
      Вєсті Кремля
      21:39, 27 березня
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Американці показали своїх "хижаків": з'явилось яскраве відео зльоту винищувачів F-22 Raptor

      1785 Читать новость на русском
      У США опублікували потужне відео зльоту 24 винищувачів F-22 RAPTOR
      У США опублікували потужне відео зльоту 24 винищувачів F-22 RAPTOR / Скріншот із відео

      Військово-повітряні сили США у межах навчань "Слонова стежка" протестували "хижаків" – 24 винищувачі F-22 Raptor. Усі вони одночасно піднялись у повітря.

      На опублікованому відео одна із винищувальних груп відпрацьовує класичну вправу, коли за дуже короткий час в повітря піднімаються десятки літаків, повідомляє Flightglobal.

      Читайте також: Чому російський винищувач "Су-57" ніколи не зможе конкурувати із американським F-35

      Так, у небо піднялися 24 "хижаки", а також військово-транспортний літак C-17 Globemaster III та літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry.

      Навчання проводилися на військовій базі Ельмендорф-Річардсон, що у штаті Аляска. Під час двотижневих навчань американські льотчики відпрацьовували "забезпечення повітряної переваги".

      Що це за винищувач?F-22 Raptor – багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений в 1997 році компаніями Lockheed Martin, Boeing і General Dynamics для заміни винищувача четвертого покоління F-15 Eagle.

      У 2005 році F-22 надійшли на озброєння ВПС США, за час серійного виробництва (з 1997 по 2011 рік) випустили 187 одиниць. Через скорочення замовлення Міноборони США з 384 до 188 одиниць і заборони на експорт F-22 Raptor став найдорожчим в світі серійним винищувачем – 146,2 мільйона доларів за один літак.

      blog_ava
      65-річна Бріджит Макрон засвітила стрункі ноги в стильній сукні-піджаку
      сьогодні
      4174
      Теги: Новини політики авіація Новини США Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      сьогодні , 20:01 Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      Світлана Попова 270
      Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      сьогодні , 19:00 Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      Яніна Ткачук 945
      "Чорна" готівка досить активно використовується на виборах, – голова КВУ
      сьогодні , 19:00 "Чорна" готівка досить активно використовується на виборах, – голова КВУ
      Наталя Ромашова 235
      Британська драма: виходити не можна залишатися
      сьогодні , 18:00 Британська драма: виходити не можна залишатися
      237
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 17:25 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      11203
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук