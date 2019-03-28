Американці показали своїх "хижаків": з'явилось яскраве відео зльоту винищувачів F-22 Raptor

Військово-повітряні сили США у межах навчань "Слонова стежка" протестували "хижаків" – 24 винищувачі F-22 Raptor. Усі вони одночасно піднялись у повітря.

На опублікованому відео одна із винищувальних груп відпрацьовує класичну вправу, коли за дуже короткий час в повітря піднімаються десятки літаків, повідомляє Flightglobal.

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Так, у небо піднялися 24 "хижаки", а також військово-транспортний літак C-17 Globemaster III та літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry.

Навчання проводилися на військовій базі Ельмендорф-Річардсон, що у штаті Аляска. Під час двотижневих навчань американські льотчики відпрацьовували "забезпечення повітряної переваги".

Що це за винищувач?F-22 Raptor – багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений в 1997 році компаніями Lockheed Martin, Boeing і General Dynamics для заміни винищувача четвертого покоління F-15 Eagle.



У 2005 році F-22 надійшли на озброєння ВПС США, за час серійного виробництва (з 1997 по 2011 рік) випустили 187 одиниць. Через скорочення замовлення Міноборони США з 384 до 188 одиниць і заборони на експорт F-22 Raptor став найдорожчим в світі серійним винищувачем – 146,2 мільйона доларів за один літак.