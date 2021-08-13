Американців закликають невідкладно покинути Афганістан через наступ "Талібану" – Голос Америки

Посольство США в Афганістані закликало американців невідкладно покинути країну через стрімке погіршення ситуації з безпекою. "Талібан" 12 серпня захопив 11 провінційну столицю.

Посольство Сполучених Штатів Америки пропонує спеціальну позичку на купівлю авіаквитків людям, у яких бракує коштів. Контроль над всім Афганістаном "Талібан" може встановити за кілька місяців.

До теми "Таліби біля воріт, але ніхто не бореться": урядові війська Афганістану здаються терористам

Америка підтримує Кримську платформу

США привітали проведення Кримської платформи, що відбудеться у Києві 23 серпня. Повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан повідомила, що США підтримують Україну у заклику до Росії припинити окупацію Криму. Остріан сказала, що США продовжить притягати Росію до відповідальності. До Кримської платформи приєднаються 38 країн.

Блінкен розкритикував дії Польщі

Ентоні Блінкен висловив занепокоєння через законодавчі ініціативи Польщі. Зокрема, 11 серпня польський парламент затвердив правки до закону, які забороняють компаніям, що не входять до Європейської економічної зони, володіти ЗМІ в країні.

Якщо закон набуде чинності, то це зможе змусити американську компанію Discovery, що володіє TVN – найбільшим мовником у Польщі, продати канал. Компанія декларує незалежну редакційну політику і часто критикує польський уряд.

У США люди можуть отримати 3 дози вакцини

Уряд США дозволив почати вакцинацію 3 дозою Pfizer або Moderna особам із ослабленою імунною системою. До цієї категорії належать від 3 до 9 мільйонів американців. Це люди, які перенесли операції пересадки органів, мають ракові захворювання та інші хвороби, що впливають на імунітет.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 11 серпня: дивіться відео