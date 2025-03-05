Назавжди 25: на фронті загинув військовий з Київщини Амір Ажамі

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів і дочок. На фронті загинув військовий з Київської області Амір Ажамі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Боярської міської територіальної громади.

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Що відомо про загибель захисника

Життя мужнього захисника України Аміра Ажамі обірвалося 27 лютого внаслідок удару дроном-камікадзе.

Неймовірно болюча втрата для Боярської громади. 27 лютого 2025 року в районі КПВВ "Юнаківка-Суджа" Сумського району Сумської області внаслідок удару дроном-камікадзе типу FPV загинув артилерист, молодший сержант Амір Ажамі,

– йдеться у повідомленні.

Амір Ажамі / Фото Боярська МТГ

Амір Ажамі народився 14 листопада 1999 року в Києві. З 2006 року мешкав у Боярці, де закінчив місцеву школу. Вищу освіту здобув у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", отримавши спеціальність інженера-конструктора.

В пресслужбі розповіли, що він пішов на війну добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. На момент смерті Аміру було всього 25 років.